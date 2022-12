Das etwas andere Adventskonzert

Igersheim. In diesem Jahr hat sich das Team vom Jugend- und Kulturzentrum Igersheim (J.U.K.I.) etwas Besonderes zum Jahresabschluss ausgedacht. Am Samstag, 17. Dezember, findet ein Fest statt, das zwar Weihnachtsstimmung erahnen lässt, sich aber dennoch von typischen Adventsveranstaltungen unterscheiden wird.

Drei Liveacts spielen im Saal und erwärmen die Herzen, während auf der Terrasse Heißgetränke auch den Rest des Körpers warm werden lassen.

In diesem Jahr standen schon viele Künstler auf der Bühne des J.U.K.I. und Sozialpädagoge Marcel Raupp war immer mit dabei – allerdings in anderer Funktion. Er tauscht die Perspektive und schnappt sich selbst die Gitarre. Seit über 20 Jahren macht Marcel bereits Musik. Seit 2022 spielt er nun auch live mit den „Buddies“ als Band. Unterstützung bekommt er durch Justus am Kontrabass, Jörg an den Drums/Percussions und Max an der zweiten Gitarre. Pop-Punk trifft auf eine Mischung aus Folk und Blues – Euphorie trifft auf Melancholie und Weltschmerz.

Mit dabei ist auch das Würzburger Duo „Ophilia“. Gesang und die Text berühren die Zuhörer. Durch ihr facettenreiches Repertoire kann man sich zurücklehnen und die Seele baumeln lassen. Abgerundet wird der Abend durch „W:STERIA“. Der junge Würzburger vereint die brachiale Power des Post-Punks mit sanften Klängen seiner Akustikgitarre.

Der Eintritt erfolgt nach dem „Pay what you want“-Prinzip. Man zahlt so viel man kann und möchte. Einlass ist ab 20 Uhr. juki