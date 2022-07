Bundesweit auf Platz 33

Igersheim. „Ja, ma san mi’m Radl do“ – die Igersheimer haben sich wohl an diesen Ohrwurm des Mainzer Karnevalisten Ernst Neger erinnert. Denn sie sind im Main-Tauber-Kreis erneut die „Stadtradl-Kings“. Ganz souverän haben sie unter sechs angetretenen Kommunen den ersten Platz belegt.

In konkreten Zahlen ausgedrückt: 455 aktiver Radfahrer absolvierten in drei Wochen in 20 Teams 82 584 Kilometer. Dies reichte in der kreisweiten Gesamtwertung zum ersten Rang vor Bad Mergentheim mit 75 721 Kilometern und Weikersheim mit 51 469 Kilometern.

Nicht weniger als 14 Radler aus der Gemeinde Igersheim absolvierten in dieser Zeit eine Distanz von über 1000 Kilometern, darunter auch „Stadtradl-Star“ Joachim Hauns.

Von 19 Gemeinderäten hatte sich ein Dutzend auf den Sattel geschwungen. Sie schaffen im Schnitt 162 Kilometer. An der Spitze lagen Josef Gabel mit 1505 Kilometern vor Marcus Rügamer, der 1053 Kilometer strampelte.

In absoluten Zahlen belegte die Gemeinde Igersheim deutschlandweit unter 2536 Kommunen Platz 547. Bei der Umrechnung der geradelten Kilometer pro Einwohner an 33. Stelle.