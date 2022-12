„Bürgerlädle“wird gefördert

Igersheim/Stuttgart. „Ich freue mich, dass das ,Bürgerlädle´ in Igersheim eine Förderung von 100 000 Euro vom Land im Rahmen der nichtinvestiven Städtebauförderung (NIS) erhält. Gerade in diesen besonderen Zeiten hat der soziale Zusammenhalt eine große Bedeutung.

Gemeinsame Gespräche und Begegnungen fördern unser Zusammenleben. Es kommt dabei nicht auf das Alter oder die Herkunft eines Menschen an – wir engagieren uns für ein gutes Miteinander, das von Respekt geprägt ist. Mit der Förderung von nichtinvestiven Städtebauprojekten setzt das Land für Orte der Begegnung ein tolles Zeichen“, sagt Landtagsvizepräsident Professor Dr. Wolfgang Reinhart anlässlich der Bekanntgabe der Förderentscheidung am Donnerstag in Stuttgart.

Wichtiger Bestandteil

„Das ,Bürgerlädle’ ist ein wichtiger Bestandteil der örtlichen Infrastruktur und durch seine zentrale Lage trägt es zu einer positiven Belebung der neugestalteten Ortsmitte bei“, so Reinhart weiter.

Das „BürgerLädle“ bietet ein niederschwelliges Angebot für alle Bevölkerungsgruppen (wie zum Beispiel Kleinkind/Eltern-Treff, Spieletreff oder Ferienprogramm). Mit Hilfe der NIS-Mittel sollen das Veranstaltungsangebot ausgebaut und das „Bürgerlädle“ als Begegnungsstätte gestärkt werden.

„Das Miteinander von Menschen verschiedener Generationen und Kulturen zu stärken, ehrenamtliches Engagement zu mobilisieren, lebendige Quartiere zu gestalten und dadurch die Anstrengungen und Erfolge der investiven Städtebauförderung zu unterstützen und zu verstetigen – das sind die Ziele des seit 2015 bestehenden Programms. Wir wollen gemeinsam Orte der Begegnung erhalten und ausbauen. Die Mittel werden für eine Projektlaufzeit von fünf Jahren bewilligt. Damit haben die Kommunen und die eingebundenen Initiativen Planungssicherheit“, erläutert Wolfgang Reinhart.

40 Prozent Beteiligung

Die Städte und Gemeinden können die Fördermittel unter anderem zur Deckung der Personal- und Sachkosten eines Quartiersmanagements oder für einen Verfügungsfonds verwenden, bei dem die Bewohnerinnen und Bewohner selbst über den Einsatz der Mittel entscheiden. Die Kommunen beteiligen sich in der Regel zu 40 Prozent an den Kosten. pm