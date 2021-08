Bürgerfest Auftakt zu vielen Begegnungen

Igersheim. Das Ende der Baumaßnahmen am Möhlerplatz nun in Sicht. Immer klarer zeichnet sich das künftige Erscheinungsbild von Igersheims „Open-Air-Wohnzimmer“ ab. Die Reaktionen der Bevölkerung sind durchweg positiv. Noch fehlen Brunnen, Bänke und Bäume sowie weitere Technik- und Gestaltungselemente, aber die Großzügigkeit des Platzes inmitten der Igersheimer City ist jetzt schon sehr gut sichtbar.

Trotz Bauverzögerungen durch Lieferengpässe und unvorhersehbaren technischen Problemen wird der Möhlerplatz mit den begrenzenden Verkehrsflächen nun bis zum Ende der Sommerferien wieder zur Nutzung freigegeben werden können. Nur noch kleine Anschlussarbeiten werden dann – vor allem im Bereich der künftigen Gaststätte am Möhlerplatz – noch ausstehen.

Am Sonntag, 12. September, soll der Möhlerplatz mit einem Bürgerfest seiner Bestimmung übergeben werden, das um 14 Uhr beginnt. Zuvor wird das Areal um 13 Uhr mit einem kleinen Festakt eingeweiht.

Der Möhlerplatz und die Bad Mergentheimer Straße gelten als die öffentlichen Begegnungsflächen in Igersheim. Aber ein geselliges Zusammensein war für die Einwohner in den letzten eineinhalb Corona-Jahren so schwierig. Um wieder die Geselligkeit zu pflegen, wird dieser Anlass zu einem Bürgerfest genutzt – unter den an diesen Tag aktuellen Corona-Vorschriften.

Der Möhlerplatz und eventuell die Bad Mergentheimer Straße sollen abgesperrt werden, um den Besuchern so ein paar vergnügliche Stunden zu ermöglichen, bei denen für das leibliche Wohl gesorgt wird (von örtlichen Vereinen übernommen).

Mitglieder des THW-Ortsverbandes Igersheim haben ihre Zusage gegeben, die Zugangskontrollen zum Festgebiet zu übernehmen, um so dafür Sorge zu tragen, dass sich nicht mehr Personen auf dem Areal aufhalten als erlaubt. pm