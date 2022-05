Bürger helfen bei Gestaltung eines digitalen Fotoalbums

Igersheim. Vor 50 Jahren sagten fünf bis dahin selbstständige Ortschaften „Ja“ zueinander: Am 1. Januar 1972 schlossen sich die Ortschaften Igersheim, Harthausen, Neuses, Bernsfelden und Simmringen zur Gesamtgemeinde Igersheim zusammen. Die Gesamtgemeinde hat sich anlässlich dieses Jubiläums verschiedene Aktionen und Veranstaltungen überlegt. Eine Aktion ist ein digitales Fotoalbum. Die Gemeinde appelliert an alle Mitbürger, dieses digitale Fotoalbum aktiv mitzugestalten. Für all diejenigen, die keine Möglichkeit haben, analoge Bilder, Negative und Dias digital zur Verfügung zu stellen, bietet die Gemeinde als besonderen Service so genannte Scan-Tage an. Bis zum 20. Mai sind noch folgende Scan-Veranstaltungen angesetzt: Igersheim, 9. Mai, 16 bis 19 Uhr, Sitzungssaal, Rathaus Igersheim; Bernsfelden, 15. Mai, ab 14.30 Uhr, Dorfgemeinschaftshaus Bernsfelden. Igersheim, 19. Mai, 16 bis 19 Uhr Bürgerlädle.

