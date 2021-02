Igersheim. Am 21. Februar, genau vier Tage nach seinem 84. Geburtstag, starb der Wahl-Igersheimer Hugo Kistner, der der Region ein liebevolles und umfassendes filmisches Denkmal setzte. Er werde fehlen, so Igersheims Bürgermeister Frank Menikheim.

Geboren wurde Hugo Kistner am 17. Februar 1937 im bayerischen Klingen. Hier wuchs er in der Kriegszeit auf. Früh widmete er sich der Erforschung seiner Heimat, etwa der Reste von Burg Klingenstein. Die Ergebnisse seiner emsigen Forschungen legte Kistner in mehreren Büchern vor: Den Anfang machte die 1971 veröffentlichte Chronik „Klingen, ein Dorf an der Romantischen Straße“. Es folgten Dorfchroniken über Neubronn und Oberndorf, eine Familienchronik, die 480 Vorfahren über 13 Generationen bis ins Jahr 1571 zurückverfolgt, die Postgeschichten von Weikersheim und Igersheim und 1997 das Heimatbuch „Im altgeschichtlichen Tauberland“.

Leidenschaftlicher Forscher

Auch den Blick fürs Bild schulte Kistner früh: Mit dem ersten Gehalt als „Postler“ – tätig war er unter anderem bei den Postämtern Creglingen, Bad Mergentheim und Weikersheim, seit Ende 1974 bis zum Eintritt in den Ruhestand als Betriebsleiter beim Postamt Igersheim – erwarb er eine Kamera. Seine perfekt mit Tonbandtext und Hintergrundmusik verflochtenen Ton-Bild-Schauen mit rund 300 Aufnahmen waren in Kurhäusern und bei Gästeehrungen gefragt.

Zu den Hobbys Heimatforschung und Fotografie gesellte sich Ende der 70er Jahre die Leidenschaft für die filmische Darstellung von Land und Leuten, Sehenswürdigkeiten, Geschichte und der Natur – ursprünglich aufgenommen, um das Heranwachsen der fünf Kinder zu dokumentieren. Von der Super-8-Tonbildkamera, mit der er seine frühen Filme gestaltete, wechselte der Autodidakt zum Video, dann zur digitalen Technik.

An die erste Kistner-Uraufführung werden sich nur noch wenige erinnern: Am Beispiel anhand des Feuerwehrmuseums Waldmannshofen präsentierte er 1979 einen Film über die Entwicklung des Feuerlöschwesens. Es folgten über 50 ausgewachsene Heimat- und Gemeinde-Dokumentationsfilme sowie zahllose Aufnahmen bei Vereins- wie auch Familienfesten, Jubiläen und vielfältigsten Events.

Europaweit auf Touristikmessen präsentiert wurden die 2008 und 2009 vorgestellten Filme „Radeltour Liebliches Taubertal – der Klassiker“ und „Wandererlebnis Taubertal.“ 2014 stellte Kistner die Produktion „Wein – Kultur – Genuss“ vor, die filmisch durch die Region von Tauber und Main führt. Im Auftrag des Tourismusverbands Liebliches Taubertal schaute er Winzern, Brauern und Sterneköchen über die Schulter und setzte auch das kulinarische Profil der Region perfekt in Szene.

Der Röttinger Bevölkerung bleibt Kistners Dokumentation des „Spektakulums“ unvergessen, der Creglinger Einwohnerschaft unter anderem „Der bunte Creglinger Bilderbogen“, für den der Filmer zahlreiche Schätze aus privaten Creglinger Photoalben hob. Igersheim ist stolz auf seine Filmdokumentationen „Igersheim einst und heute“, „Das ist Igersheim“ und „900 Jahre Igersheim. Nachhaltige Wirkung über Igersheim hinaus dürfte Hugo Kistners anderthalbstündiges, von Ulrich Dallmann eingesprochenes Film-Feature über die Geschichte die jüdischen Gemeinde in Igersheim haben.

Von Anfang an bearbeitete Kistner seine Bild- und Tonaufnahmen akribisch. Sprecher – neben Kistners Ehefrau Wilma und den Funkprofis Rosi Düll und Michael Branik – brachten seine genauestens recherchierten und detailliert ausgearbeiteten Drehbuch-Texte zum Klingen.

Mit Feingefühl im rechten Licht

Spätestens ab dem Renteneintritt brachte der Kameramann, Heimatforscher, Drehbuchautor und Filmemacher zumindest in den Wintermonaten sechs bis acht Stunden täglich hier zu. Wie viele Stunden er zur Recherche in Archiven und Museen verbrachte, hat Kistner nie notiert, ebenso wenig die Stunden, die er mit seiner Zehn-Kilo-Ausrüstung für Außenaufnahmen und das Einfangen des besten Lichts in Kirchen, Burgen und anderen Sehenswürdigkeiten zwischen Rothenburg und Wertheim verbrachte.

Einen derartigen Aufwand betreiben nur echte Liebhaber. Enthusiastisch und liebevoll spürte Kistner mit seiner Kamera dem Wesen der Menschen, Tiere und Dinge nach, setzte sie mit Feingefühl ins rechte Licht. Hugo Kistner hat seiner Heimat ein vielschichtiges und lebendiges Denkmal gesetzt, recherchierend, portraitierend, klug fragend, genau hinhörend und hinschauend. In seinen Filmen tanzen Sonnensternchen über der Tauber, weben Blüten feenartige Zauber, singen Orgeln und Vögel der Heimat ein Gloria.

Wer so fein arbeitet, findet für seine Aufnahmen offene Türen. So gestattete Fürst Albrecht von Hohenlohe-Jagstberg Kistner und seiner Kamera den Einblick in die Privatgemächer auf Schloss Haltenbergstetten und die Weikersheimer Schlosshüter ermöglichten ihm Aufnahmen im Spiegelkabinett und in der 1934 ins Schloss verlegten Grablege.

Sein Filmwissen gab Hugo Kistner in VHS-Kursen weiter. Ein Jahrzehnt lang führte er die fürs ganze Land zuständige Filmstelle der Feuerwehr. 1997 freute sich Igersheims damaliger Bürgermeister Manfred Schaffert darüber, dem engagierten Bürger die Ehrennadel des Landes Baden-Württemberg an die Brust zu heften. Und für den Beitrag, den Hugo Kistner zur Bewahrung des tauberfränkischen Erbes leistete, zeichnete ihn 2009 Landrat Reinhard Frank mit der überhaupt allerersten Verleihung des 2007 vom Kreis geschaffenen Ehrenpreises aus.

Mit Ehefrau Wilma, die ihm stets den Rücken für seine Hobbys frei hielt, teilte Hugo Kistner über fünf Jahrzehnte seines Lebens. Sein Tod hinterlässst nicht nur bei ihr, den beiden Töchtern, drei Söhnen, sechs Enkel- und zwei Urenkelkindern und den weiteren Angehörigen eine große Lücke. Mit Hugo Kistner hat das Taubertal einen seiner großen Liebhaber und Botschafter verloren. Seine Werke werden ihn nicht in Vergessenheit geraten lassen.