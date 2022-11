Besonderes Ambiente

Igersheim. Das BürgerNetzWerk Igersheim (BNW) veranstaltet am Samstag, 19. November, von 10 bis 16 Uhr nach drei Jahren erstmals wieder einen großen Hallenflohmarkt mit Börsen-Café in der neu sanierten Erlenbachhalle. Hier bieten auf zirka 80 Tischen und Kleiderstangen vor allem Familien aus Igersheim und der Region ihre Schätze an, während die „Black Eagles“ im Börsen-Café fürs leibliche Wohl sorgen.

Die Mischung macht’s auf dem Igersheimer Hallenflohmarkt, der immer gut für tolle Überraschungen und unerwartete Raritäten und Schnäppchen ist.

Nachhaltiges Denken steht in Igersheim oben auf der Agenda. So viel ist zum Wegwerfen zu schade, auch wenn es gerade nicht mehr zum eigenen Lebensstil oder zur neuen Einrichtung passt, beziehungsweise wenn man im wahrsten Sinn des Wortes „rausgewachsen“ ist.

Es gibt immer jemanden, der genau das sucht, was man abgeben möchte. So können die Lieblingsstücke woanders wieder ihre volle Wirkung erzielen. Haushalts- und Dekoartikel, Schmuck, Kleidung, Schuhe, Spielsachen, Bücher, CDs, DVDs, Schallplatten und natürlich Raritäten aus vielen Jahrzehnten und noch viel mehr werden hier angeboten. Alles bestens erhalten, oft Unikate und immer für kleines Geld.

Der Hallenflohmarkt Igersheim wird von Freiwilligen des BNW in ihrer Freizeit koordiniert. Neben dem großen Flohmarktangebot in der neu sanierten Erlenbachhalle wird dieses Jahr von den „Black Eagles“ des TV Bad Mergentheim das beliebte Börsen-Café angeboten. Dankbar nimmt das BNW die Unterstützung der „Black Eagles“ auch beim Auf- und Abbau der Börse an.

Die Vermietung von Verkaufsflächen über das BürgerNetzWerk Igersheim ist abgeschlossen, nur angemeldete Verkäufer können teilnehmen. Die Anlieferung der Waren und Aufbau des Flohmarkts erfolgt am 9. November ab 8 Uhr.

Um 10 Uhr wird die Erlenbachhalle für Besucher geöffnet. Danach startet bis 16 Uhr die Schnäppchenjagd und das gesellige Beisammensein im angrenzenden Café der „Black Eagles“.