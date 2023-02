Bernsfeldener Ampel endlich in Betrieb

Bernsfelden. „Was lange währt . . .“: Neun Monate dauert es, bis ein Kind das Licht der Welt erblickt, ganze 15 Monate sind hingegen ins Land gezogen, bis die Einwohner von Bernsfelden das Licht ihrer Ampel registrierten. Am Montagabend war es nun soweit – das Technikerteam legte letzte Hand an und plötzlich leuchteten die Farben Rot, Gelb und Grün für Autofahrer und Fußgänger weithin sichtbar. Nachdem das beauftragte Unternehmen mehrere Fristen hatte verstreichen lassen, ist jetzt ein langgehegter Wunsch von Ortschaftsrat und Bürgern in Erfüllung gegangen. Vor allem Senioren und Kinder können nun sicher die viel frequentierte Bundesstraße überqueren, die täglich über 10 000 Pkw und Lkw nutzen. Bild: Klaus T. Mende

