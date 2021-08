Beitrag für besseres Klima

Igersheim. Die Gemeinde Igersheim beteiligt sich vom 9. bis 29. September an der erstmals im Main-Tauber-Kreis durchgeführten Aktion „Stadtradeln“. In diesen drei Wochen sollen so viele Menschen wie möglich zum Radfahren animiert werden, um im Wettbewerb der Kommunen als klimafreundliches Beispiel voranzutreten.

Frank Menikheim, Bürgermeister von Igersheim, selbst verzichtet als „Stadtradel-Star“ drei Wochen lang auf sein Auto und darf nur mit dem Rad oder den öffentlichen Verkehrsmitteln unterwegs sein.

Bürgermeister Frank Menikheim will für drei Wochen komplett auf das Auto verzichten. © Gemeindeverwaltung

Es geht darum, 21 Tage lang möglichst viele Alltagswege, egal ob privat oder beruflich und egal wo, klimafreundlich mit dem Fahrrad zurückzulegen.

Dabei spielt es keine Rolle, ob jeden Tag mit dem Fahrrad gefahren wird oder eher selten – jeder Kilometer zählt, auch solche, die im Urlaub erradelt werden.

Der Gedanke hinter „Stadtradeln“ ist, den Beitrag zum Klimaschutz zu erhöhen, indem auf eine funktionierende und gut ausgebaute Radinfrastruktur innerhalb der Kommune aufmerksam gemacht wird, so dass noch mehr Menschen dauerhaft vom Auto aufs Rad umsteigen.

Fürs Radeln sensibilisieren

Die Bürger sollen im Alltag für das Radfahren sensibilisiert werden, dabei stehen die Themen der Fahrradnutzung und Radverkehrsplanung in den Kommunen im Mittelpunkt.

Mitmachen können all diejenigen, die in Igersheim wohnen, arbeiten, eine Schule besuchen oder einem Verein angehören.

Bis 9. September können Interessenten sich als Team für Igersheim unter:www.stadtradeln.de registrieren oder einem vorhandenem beitreten. Hier findet man auch alle näheren Informationen zum Wettbewerb und zur Teilnahme sowie unter der Igersheimer Homepage www.igersheim.de/start/kommunales-wohnen/stadtradeln.html.

Anschließend heißt es, aufs Rad steigen und die Kilometer purzeln lassen. Je mehr Teilnehmer, desto mehr kann bewegt werden. Jeder kann mitmachen – und so mithelfen, die Attraktivität der Gemeinde als klimafreundliche Kommune zu steigern und zur Verbesserung der Radinfrastruktur beizutragen.

Bei anstehenden Fragen rund um den Igersheimer „Stadtradel“- Wettbewerb stehen im Rathaus Igersheim die Koordinatorinnen Ingrid Kaufmann-Kreußer und Laura-Sophie Giugno, die derzeit im Rahmen ihres Studiums Public Management Praktikantin im Bereich Kultur in der Gemeinde Igersheim ist, gerne unter Telefon 07931/49722, zur Verfügung. pm