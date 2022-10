Igersheim. Zur richtigen Zeit am richtigen Ort: Der FN-Reporter und ein weiterer Verkehrsteilnehmer haben am Dienstagabend alle Hebel in Bewegung gesetzt, um einem weiß gefiederten Jung-Habicht zwischen Igersheim und Neuses das Leben zu retten. Derzeit befindet er sich aufgrund eines gelähmten Flügels in der Obhut in der Tierärztlichen Klinik von Dr. Wilhelm Thevis in Reichenberg. Das medizinische Personal unternimmt alles, um dem Greifvogel zu helfen.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1