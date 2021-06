BBV stellt sich auch in Igersheim vor

Harthausen. Mit großem Interesse nahmen die Räte am Donnerstag im Gemeindehaus von Harthausen die Vorstellung der Breitbandversorgung Deutschland (BBV) und des geplanten kreisweiten Ausbauprojekts zur innerörtlichen Breitbanderschließung zur Kenntnis (stellvertretend für sämtliche Kommunen im Main-Tauber-Kreis haben wir über das Vorhaben zum Auftakt aus Assamstadt berichtet). Nach Igersheim fehlen nun noch weniger als ein halbes Dutzend Kommunen, dann kann der nächste Schritt bei der Umsetzung getätigt werden. Die Mitglieder des Gremiums folgten den Ausführungen gebannt und stellten am Schluss zahlreiche Fragen, um voll und ganz im Bilde zu sein. Sie nahmen das Gehörte einmütig zur Kenntnis und zeigten sich gespannt, wie das gesamte Projekt in den kommenden Jahren weiterentwickelt wird. ktm

