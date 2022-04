Baum stürzt in Freileitung und verursacht Stromausfall

Igersheim/Weikersheim. Im Main-Tauber-Kreis kam es am Samstag um 13.07 Uhr zu einem Stromausfall im 20-kV(Kilovolt)-Mittelspannungsnetz. Ursache für den Stromausfall war nach Angaben des Unternehmens N-Ergie ein Baum, der beim Igersheimer Ortsteil Bernsfelden in die Freileitung fiel. Die betroffenen Orte Bernsfelden, Nassau und Schäftersheim wurden kurz vor 15 Uhr durch Umschaltmaßnahmen wieder mit Strom versorgt. Einer der Strommasten wurde durch den Baum in Mitleidenschaft gezogen, so dass er nicht mehr sicher stand und den Verkehr auf der Bundesstraße 19 gefährdete. Um zu verhindern, dass der Strommast kippte, führten die Techniker der N-ergie Netz GmbH umfangreiche Sicherungsmaßnahmen durch.

