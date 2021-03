  Bauarbeiten auf dem Möhlerplatz haben begonnen

Igersheim. Die Bauarbeiten zur Neugestaltung des Möhlerplatzes im Herzen von Igersheim sind jetzt in Angriff genommen worden. Zwischenzeitlich wurden einige Bäume gefällt, der Brunnen, der im Anschluss an die Maßnahme wieder fester Bestandteil der Örtlichkeit wird, auseinandergenommen. Ebenso sind die Bücher-Box und der Schaukasten verschwunden, was nötig gewesen ist, um aktiv werden zu können. Wer Lust zum Schmökern hat, muss darauf nicht verzichten, die Bücherbox befindet sich nun am Johann-Adam-Möhler-Haus. Der Schaukasten hat vorübergehend seinen neuen Platz bei den Fahrradständern direkt am Rathaus gefunden. Bild: Klaus T. Mende