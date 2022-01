Backtag am Igersheimer Holzbackofen

Igersheim. Selbst Brotbacken ist ein besonderes Erlebnis, vor allem gemeinsam mit anderen und an einem historischen Holzbackofen, wie beim Igersheimer Backtag. Der Duft des frisch gebackenen Brotes, die rustikale Kruste und der einzigartige Geschmack: Am Ende eines Backtages kann jeder stolz darauf sein, etwas so Tolles und Leckeres mit den eigenen Händen geschafften zu haben.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Der Heimatverein Messklingenschlapp veranstaltet das besondere Backerlebnis für alle begeisterten Hobbybäcker und Bäckerinnen in der Region, eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Am Samstag, 8. Januar, ist es wieder so weit – man heizt den Ofen an!

Einfach bis spätestens 13 Uhr mit den mitgebrachten Teiglingen vorbeikommen und miterleben, wie die Brote in den etwa 300 Jahre alten Ofen geschoben werden und sich schon kurz darauf ein leckerer Duft um den Vorplatz am Kulturhaus ausbreitet. Wer es aber lieber süß mag, kommt auch nicht zu kurz. Nach dem Brot hat der Ofen die richtige Temperatur für Kuchen und Gebäck.

Eine Teilnahme ist nur mit 2G möglich. Info bei Beate Schübel: Telefon 07931 / 483849.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2