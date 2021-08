B 19 ab 25. August voll gesperrt

Bernsfelden. Das Regierungspräsidium Stuttgart führt ab Mittwoch, 25. August, auf der B 19 zwischen Bernsfelden und der Landesgrenze zu Bayern eine Fahrbahndeckenerneuerung durch, um die Bausubstanz zu erhalten (wir berichteten). Der rund 2,5 Kilometer lange Abschnitt weist in einigen Bereichen neben Verdrückungen und Spurrinnen auch Rissbildungen auf. Die Arbeiten dauern voraussichtlich bis Samstag, 11. September, an.

Während der Bauarbeiten ist die B 19 zwischen dem Abzweig nach Stalldorf und dem Abzweig nach Tiefenthal voll gesperrt. Die Umleitung erfolgt in Fahrtrichtung Würzburg über die WÜ 63 (Stalldorf) und WÜ 40. Der Verkehr in Richtung Bad Mergentheim wird über die WÜ 40 (Bütthard), WÜ 37(Oesfeld) und WÜ 38 zur B 19 geführt. Die Umleitungen sind ausgeschildert. Mit der Maßnahme investiert der Bund rund 500 000 Euro in den Erhalt der Infrastruktur. Aktuelle Informationen über Straßenbaustellen im Land auf der Internetseite www.verkehrsinfo-bw.de.