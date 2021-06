Autos stoßen zusammen

Igersheim. Nach einem Unfall beim Rückwärtsausparken am Donnerstag auf der Bad Mergentheimer Straße in Igersheim sucht die Polizei nach Zeugen. Gegen 12 Uhr hatten eine 79-Jährige und ein 41-Jähriger zeitgleich ihre Autos von Parkplätzen von gegenüberliegenden Straßenseiten rückwärts ausgeparkt. Dabei kollidierten der VW und der Opel mitten auf der Fahrbahn. Statt sich um den entstandenen Schaden in Höhe von insgesamt zirka 1000 Euro zu kümmern, setzte die 79-Jährige ihre Fahrt mit ihrem Opel einfach fort.

AdUnit urban-intext1

Die Polizei konnte die Unfallverursacherin dank des Kfz-Kennzeichens schnell ermitteln. Nun sucht das Polizeirevier Bad Mergentheim nach Zeugen, die Hinweise zu dem Unfallhergang geben können und und sich unter der Telefonnummer 07931/54990 melden sollen.

Insbesondere ein männlicher Zeuge, der den Unfall beobachtet haben soll, soll die Polizei kontaktieren.