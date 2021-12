Ausstellung in Igersheim zeigt Porträts und abstrakte Motive

Igersheim. Vernissagen in einem künftigen Gesundheitszentrum sind doch wohl eher die Seltenheit. Corona bedingt machen der Igersheimer Hausarzt Dr. Christian Kipp und Patrick Riefer-Kraus jetzt aus der Not eine Tugend. Denn ab sofort stellt der Rothenburger Künstler seine Werke zu den üblichen Öffnungszeiten in den Räumen der Kippschen Praxis aus.

Die Fertigstellung des Igersheimer Gesundheitszentrums verzögert sich wegen der Pandemie noch um einige Monate. Bis dahin praktiziert Dr. Kipp in provisorischen Räumen in der Schulstraße. Nachdem Technik und Abläufe etabliert sind, die Wände aber noch weitgehend kahl geblieben waren, äußerten das neunköpfige Praxisteams und viele seiner Patienten den Wunsch, über den Winter bis zum Umzug in die neue Praxis ein schönes Ambiente zu schaffen.

Um die kahlen Wände kümmerte sich Patrick Riefer-Kraus, ein Rothenburger Lüftl- und Illusionsmaler, der erfreulicherweise spontan eine eigens für die Patienten zusammengestellte Ausstellung einiger seiner Werke unter dem Motto „Zeichnung und Farbe“ zum Leben erweckt hat. Er zeigt in ausgesprochen vielfältiger Herangehensweise Malerei und Grafik.

Es finden sich in verschiedensten Techniken entworfene Kunstwerke. Der Künstler verwendet Misch- und Spachteltechnik sowie Kohlezeichnungen auf Leinwand – und er zeigt Reproduktionen als Kunstdrucke, dies alles aus verschiedensten Gebieten. Es finden sich Porträts, Landschaftsbilder und abstrakte Motive, welche passend gerahmt zum echten Hingucker werden.

Die Ausstellung ist zu sehen bis März 2022 in der Schulkstraße 4 in Igersheim zu den bekannten Praxisöffnungszeiten.

Patrick Riefer-Kraus, geboren am 1975, ist ausgebildeter Lüftl- und Porträtmaler, Grafiker und Schreiner mit dem Schwerpunkt Möbeldesign. Er eröffnete 1998 bis 2004 die „freien Werkstätten“ in Bergen/Oberbayern mit Schwerpunkt Malerei und Holzdesign. Daraufhin leitete er die „Galerie freie Werkstätten“ 2004 bis 2008 in Rothenburg. Seit 2006 ist er Mitglied im Rothenburger Künstlerbund.

Der Künstler betreibt sein Atelier in der Tauberstadt (Kontakt: www.patrick-riefer-kraus.de).