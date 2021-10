Aufregend und intensiv mit viel Potenzial

Der Möhlerplatz hat ein neues Gesicht; das Leben nimmt hier seinen Lauf. Und da soll noch viel mehr geschehen. Jetzt fand erstmals ein Markt statt – das Feierabend-Kennenlernmärktle.

Igersheim. Vieles ist möglich, vieles ist angedacht. Wohnen, Einkäufe, Dienstleistungen und vor allem mehr Leben im Ortskern unter einen Hut zu bringen ist ein ambitioniertes Vorhaben. Das wird mit viel Elan angegangen.

An der neuen Gaststätte wird noch gebaut; der neu gestaltete Möhlerplatz selbst und die Igersheimer erlebten am Mittwochabend eine Premiere: Das Feierabend-Kennenlernmärktle zog viele Interessenten an. Mehr noch: Das Märktle zeigte auf, welches Potenzial der neugestaltete Platz hat – und mit ihm die Igersheimer Direktvermarkter, die sich hier präsentierten.

Die Stimmung bei den Marktbeschickern war ebenso gut wie bei den Besuchern. Neues sehen, entdecken, einkaufen, einen Schwatz halten, Bekannte und Freunde treffen –hier war es möglich. Selbst als ein Regenschauer das Ende einläutete, flüchteten die Marktbesucher nicht. Nein, hier war es einfach zu schön, zu aufregend, zu intensiv – und das wollten die Menschen nicht wegen ein paar Regentropfen fluchtartig verlassen.

Die Marktstände der Igersheimer Direktvermarkter boten frische, vor Ort produzierte Waren und veredelte Produkte. Einige Anbieter hatten bereits ein so großes Sortiment dabei, dass sie gleich mehrere Tische brauchten, um es zu präsentieren. Andere sind noch in der Aufbauphase und hatten deshalb neben einigen ausgewählten Produkten vor allem Informationen über die Betriebsentwicklung und die für 2022 geplanten Produkterweiterungen im Gepäck. Überall zeigte sich das große Interesse der Besucher, es gab viele Gespräche; ein reger Austausch von Standbetreibern und Marktbesuchern war die Folge.

Das Igersheimer Kennenlern-Märktle hatte das Ziel, Direktvermarkter und Bevölkerung zusammen zu bringen. Miteinander ins Gespräch zu kommen, Ideen und Anregungen zu entwickeln und so dem Start eines regelmäßigen Igersheimer Wochenmarktes einen weiteren Schub zu geben. Geplant ist der Wochenmarkt ab dem kommenden Frühjahr.

Und das Kennenlernen, das war wortwörtlich zu nehmen. „Wo ist das denn?“ war die Frage nach dem Herkunftsort, denn mit „Bowiesen“, der Igersheimer Exklave im Bayerischen, konnte der Fragesteller zunächst nichts anfangen. Ein bisschen Heimatkunde war also auch im umfangreichen Angebot. Die Sattelmanns aus dem besagten Ortsteil brachten mit ihren Biowaren auch Informationen zu dem vor allem bei Radlern bekannten Weiler und zu ihrem Johannshof-Hofladen mit, in dem jederzeit ihre Bioland-Produkte zu haben sind.

Zwischen Honig und Met hatten Ruth Langer und Jascha Derr Fotos von ihrer Baustelle in Holzbronn mitgebracht, denn auf dem „derr HOF“ in Holzbronn entsteht gerade eine von „Leader“ geförderte Bio-Bauernhofbrauei. Neben Filmemacher Oliver Luksch, der einen Beitrag drehte, informierten sich viele Marktbesucher über dieses interessante Konzept.

Etablierte Direktvermarkter wie die Destillerie Geiger aus Harthausen und Fischzucht Dürr aus Igersheim haben ja bereits viele Stammkunden auf diversen Wochenmärkten. Auch der Bürgerweinbergs-Verein, der seinen Muscaris- und Regent-Wein präsentierte, hat bereits zahlreiche treue Kunden, die den Weg auf den Feierabendmarkt fanden.

Der Biolandhof Scheuermann in Neuses ist durch seinen Hofladen und den Verkauf im BürgerLädle Igersheim bereits gut bekannt, wohingegen der Michelshof in Igersheim noch in der Umstellungsphase auf biologische Produktion steckt und am Kennenlern-Märktle Streuobst-Saft, Wurst sowie Infos und Bestellmöglichkeiten für Fleisch aus der hofeigenen Weidehaltung anbot. Der junge Betriebsleiters Valentin Michel beendet demnächst sein Studium in Triesdorf; im nächsten Jahr wird dieser Betrieb also richtig stark einsteigen können.

Im Info-Pavillon luden Mitglieder der „Steuerungsgruppe Wochenmarkt“ die Besucher ein, ihre Wünsche zum künftigen Angebotssortiment aufzuschreiben und in eine Box einzuwerfen, ihre Vorschläge für den künftigen Namen des Wochenmarkts an die Wand zu schreiben und an Stellwänden zu priorisieren, was ihnen an einem Wochenmarkt besonders wichtig ist. Hiervon wurde rege Gebrauch gemacht. Diese Rückmeldungen wird die Steuerungsgruppe in den nächsten Wochen auswerten.

Wie eng der Igersheimer Wochenmarkt mit den Plänen des Landkreises im Rahmen der Bio-Musterregion Main-Tauber-Kreis zusammenhängt, konnten Bürgermeister Frank Menikheim und der Regionalmanager der Bio-Musterregion Main-Tauber-Kreis, Stefan Fiedler, im Gespräch mit vielen Besuchern aufzeigen. Auf den Start der Bio-Musterregion Anfang Oktober haben viele Igersheimer schon sehnsüchtig gewartet, um in enger Abstimmung mit dem Landkreis ein innovatives Marktprojekt rund um regionale, saisonale, nachhaltig produzierte und gesunde Lebensmittel zu entwickeln.

Zum Ende des Feierabend-Kennenlernmärktles hatte die Gemeinde alle Teilnehmer des „Stadtradeln“-Projekts zu einer Abschlussveranstaltung eingeladen. „Stadtradeln“-Koordinatorin Laura-Sophie Giugno blickte auf die drei Rad-Wochen vom 9. bis 29. September zurück, in denen die Igersheimer Teams die meisten Kilometer in der kreisweiten Aktion radelten.