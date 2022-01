Auf Turnvater Jahns Spuren Fitness bis ins hohe Alter garantiert

Igersheim. Die Seniorengymnastikgruppe innerhalb des 1. FC Igersheim hat sich zu einem Dauerbrenner gemausert. Seit 40 Jahren befinden sich die Aktiven inzwischen auf den Spuren von Turnvater Jahn.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Ursula Hügel zählt mittlerweile stolze 84 Lenze. Dies hält sie aber nicht davon ab, bis in die Gegenwart „ihrer“ Gymnastikgruppe die Treue zu halten – wenn auch nicht mehr als aktive Turnerin. Hügel hatte der Gymnastik treibenden Damencrew mehr als ein Vierteljahrhundert den Stempel aufgedrückt. Sie sei es gewesen, erzählt sie, die mit tatkräftiger Unterstützung von Ideengeber Günter Reinold 1981 die Abteilung aus der Taufe gehoben und bis 2009/10 geleitet habe. „Ich bin seinerzeit wie die Jungfrau zum Kinde gekommen“; lacht die rüstige Seniorin. „Doch die Aufgabe hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ich möchte die Zeit nicht missen.“

Das Gesellige habe in all den Jahren nicht fehlen dürfen, blickt Ursula Hügel zurück, die 2021 gerne den 40. Geburtstag „ihrer“ Seniorengymnastikerinnen gefeiert hätte – just in jenem Jahr, in dem auch der 1. FC Igersheim 75 wurde. Doch die Pandemie habe sämtlichen Planungen einen dicken Strich durch die Rechnung gemacht. Schlussendlich habe allerdings immer die Bewegung im Mittelpunkt der regelmäßigen Zusammenkünfte in der Kleinsporthalle gestanden – Gymnastik für die ältere Generation eben. Wichtig sei ihr, die sich auch regelmäßig auf Verbandsebene fortgebildet habe, dass alle Teilnehmer auf ihre Kosten gekommen seien und „mit viel Freude dabei waren“.

Von Beginn an habe die Gruppe immer um die 20 Personen umfasst – zunächst vor allem Auswärtige. „Die Igersheimer sind erst nach und nach zu uns gestoßen“, lacht Ursula Hügel – sie hätten der Gruppe dann aber über lange Zeit die Stange gehalten. Meist seien die Teilnehmer knapp über 60 gewesen, als sie hinzugekommen seien – und hätten bis ins hohe Alter Spaß an der gemeinschaftlichen Bewegung gehabt. Wie gut die Gruppe harmoniere, habe sich vermutlich herumgesprochen, denn „wir hatten eigentlich nie ,Nachwuchsprobleme’.“ Viele seien bei den gymnastischen Elementen in Kombination mit Musik richtig aufgeblüht, so die engagierte Ehrenamtlerin, deren Bestreben es immer gewesen sei, Abwechslung in die wöchentliche Gymnastikstunde zu bringen. Und dies scheine ihr auch gelungen zu sein, wie immer wieder mal zu hören sei.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Mit ihrer Nachfolgerin Irene Limbrunner gebe es einen guten Austausch. „Ich rede ihr nicht rein in ihr Tun, denn sie macht es auf ihre Art hervorragend. Wenn sie mich fragt, stehe ich aber mit Rat und Tat zur Seite“, blickt Ursula Hügel zurück. „Wir sind zu einer geselligen und verschworenen Einheit geworden“ – und daran habe sich bis in die Gegenwart nichts geändert. Und bis heute finde sich immer wieder mal eine Gelegenheit, um der Geselligkeit zu frönen.

„Ich habe die Seniorengymnastikgruppe 2009/10 von Ursula Hügel übernommen“, sagt deren Nachfolgerin Irene Limbrunner. Die Gruppe habe allerdings nichts von ihrer Beliebtheit eingebüßt. Dazu gehörten derzeit 22 Damen im Alter von Ende 60 bis fast 90 Jahren. Und zur Gymnastikstunde montags von 15 bis 16 Uhr kämen regelmäßig etwa 15 Teilnehmerinnen – um etwas für die eigene Gesundheit zu tun. „Inhalt einer Stunde sind zum Beispiel Training von Gleichgewicht als Sturzprophylaxe, Kräftigung der Muskulatur, Übungen zum Thema Koordination oder mentales Aktivierungstraining – denn Sport hält auch die grauen Zellen fit.“

Aber auch außersportliche gemeinsame Unternehmungen an Weihnachten und Fasching stünden regelmäßig auf dem Programm, wenn Corona dies hoffentlich bald wieder zulasse – um so den Grundstein dafür zu legen, dass die Seniorensportler noch viele Jahre ihrer Leidenschaft frönen können.