Alte Weinbergsmauern werden fit gemacht

Igersheim. Über viele Jahrhunderte bestimmte der Weinbau in Igersheim und Neuses (sowie auch in Reisfeld und Holzbronn) das Landschaftsbild. Die zahlreichen Weinbergsmauern an den Hängen sind allerdings nur noch an wenigen Stellen offen zu sehen – oft sind sie, wie auch die für das Taubertal typischen Steinriegel, überwuchert.

Die Natur hat sich zurückgeholt, was der Mensch in mühevoller Arbeit über viele Jahrhunderte aufgerichtet und gepflegt hat. Doch diese Kulturdenkmale sind es wert, wieder „herausgeputzt“ zu werden. Schon seit mehreren Jahren wird das in Igersheim getan – etwa am Altenberg, aber auch in der „Leite“, zwischen Igersheim und Neuses, am Panoramawanderweg. An einem Abschnitt, knapp zwei Kilometer vor Neuses und talabwärts unterhalb von Eichwald und der Alten Neuseser Straße gelegen, wird zur Zeit wieder eifrig gearbeitet. Vor zwei Jahren wurden dort schon rund 15 Meter alte Weinbergsmauer freigelegt und neu aufgebaut; heuer sollen 35 Meter instandgesetzt werden, von denen rund 26 Meter bereits fertig sind.

Im Einsatz ist wieder ein bewährtes Team: Christian Lang und – bei Bedarf – Marcel Engert vom Bauhof sowie Emil Flaig vom Maschinenring. Mit dabei ist Werner Popp, der im Auftrag des Maschinenrings den Mini-Bagger stellt und bedient. HP