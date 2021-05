Abbiegevorgang überraschend abgebrochen

Igersheim. Ein 67-Jähriger verursachte am Sonntag gegen 11.40 Uhr mit seinem Fahrzeug einen Unfall auf der B 19 bei Igersheim. Der Mann befuhr die Straße aus Richtung Bad Mergentheim und wollte nach links Richtung Würzburg abbiegen. Dann entschloss er sich jedoch aus unbekannten Gründen, diesen Vorgang abzubrechen und lenkte nach rechts. Daraufhin befuhr er mit seinem Nissan die Gegenfahrspur und kollidierte dort mit einem entgegenkommenden Seat einer 44-Jährigen. Durch den Zusammenprall wurde die 44-Jährige leicht verletzt. Ihre drei Mitfahrer sowie der 67-jährige Nissan-Fahrer blieben unverletzt. An beiden Fahrzeugen entstand jeweils Sachschaden in Höhe von rund 7000 Euro. Bild: Kuhnhäuser

