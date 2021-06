70 Mal richtig spannend

Igersheim. Unter dem Motto „Natur – Umwelt – Heimat“ präsentiert das Team des Jugend- und Kulturzentrum Igersheim („Juki“) in Zusammenarbeit mit zahlreichen ehrenamtlichen Helfern das Igersheimer Sommerferienprogramm. In den gesamten sechs Ferienwochen können Kinder ab dem fünften Lebensjahr aus über 70 spannenden Angeboten wählen und sich selbst einen ereignisreichen Sommer planen.

Von Bastelangeboten über Wanderungen, Kochangeboten und Sport, Medien und Spiel bis hin zu Tanz und Naturerkundungen – hier ist für alle Interessierten etwas dabei. Der Gemeinde Igersheim ist es wichtig, die Angebote kostenlos oder gegen einen Selbstkostenpreis anzubieten, um so viele Kinder wie möglich zu erreichen – unabhängig vom Einkommen der Eltern.

Dass dieses Konzept aufzugehen scheint, zeigt die rege Nachfrage der vergangenen Jahre. Als die Idee mit den diesjährigen Schwerpunkten aufkam, waren schnell viele begeisterte Kooperationspartner gefunden, die gemeinsam ein farbenfrohes Ferienprogramm auf die Beine gestellt haben. So können die Kinder in diesem Jahr nicht nur eine tolle Sommerzeit verbringen, sondern lernen dabei auch Heimat und die umliegende Natur besser kennen.

Das Ferienprogrammheft wird an der Grundschule in Igersheim an alle Kinder ausgeteilt und ist ab Anfang Juli zusätzlich im Rathaus Igersheim sowie auf der Webseite des „Juki“ in digitaler Form erhältlich.

Die Kinder haben dann Zeit ihre Wunschangebote auszuwählen und diese Wünsche auf die beiliegenden Anmeldezettel zu schreiben. Die Anmeldung bzw. Abgabe der Zettel erfolgt dann am 15. Juli im Juki vor Ort.