5000 Euro für tiergestützte Pädagogik gespendet

Igersheim. Von der Tradition „Weihnachtsspende statt Kundengeschenke“ profitiert bereits zum 33. Mal die St. Josefspflege Mulfingen. Die Wittenstein SE unterstützt auch in diesem Jahr mit einer weihnachtlichen Spende in Höhe von 5000 Euro ein konkretes Projekt der vielfältigen erzieherischen, familienunterstützenden und schulischen Leistungen der Einrichtung.

Klaus Spitzley, Vorstand a. D. der Wittenstein SE und Stiftungsrat der Förderstiftung St. Josefspflege Mulfingen, überreichte den traditionellen Scheck an Geschäftsführer Rainer Friedrich. Zur Freude aller war diesmal auch Therapiehund Henry mit seinem „Frauchen“ Lisa Rohrer dabei. Und das nicht ohne Grund, denn mit der Geldspende soll die tiergestützte Pädagogik in der St. Josefspflege Mulfingen gefördert werden. Seit kurzem erst wird die Mitarbeiterin gemeinsam mit ihrem Hund zum Therapiebegleithund-Team ausgebildet.

Durch den Umgang mit Tieren kann den Kindern auf natürliche Art und Weise der Zugang zu ihren emotionalen, sozialen und kognitiven Fähigkeiten erleichtert werden. Die St. Josefspflege Mulfingen gGmbH ist ein freier Träger der Jugendhilfe und der Bischof von Lipp Schulen. Die Einrichtung führt vollstationäre Wohngruppen in Mulfingen und Heilbronn, sowie teilstationäre Gruppen, bietet vielfältige ambulante Leistungen, Soziale Trainingskurse und Schulsozialarbeit an. Die Bischof von Lipp Schulen fördern Kinder/Jugendliche in einem Sonderpädagogischen Bildungs- und Beratungszentrum und in einer Gemeinschaftsschule.