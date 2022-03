26 Ukrainer bislang in Igersheim

Harthausen. Der Krieg in der Ukraine habe auch Auswirkungen auf die kommunale Ebene, eröffnete Bürgermeister Frank Menikheim die donnerstägliche Sitzung des Igersheimer Gemeinderates im Dorfgemeinschaftshaus in Harthausen. Er übergab das Wort an Integrationsmanager Philipp Fernald, der die aktuelle Situation etwas beleuchtete.

Elf Kinder dabei

„Bis jetzt sind in Igersheim 26 Personen, darunter elf Kinder, aus der Ukraine angemeldet und untergekommen“, teilte Fernald mit. Ihnen stehe als anerkannte Kriegsflüchtlinge der Leistungskatalog zu, da sie einen Sonderstatus genössen, der automatisch eine Aufenthaltserlaubnis beinhalte. Den bereits angekommenen Ukrainern wolle man ein soweit als möglich normales Leben ermöglichen. So werde den Kindern der Besuch von Kindergarten und Schule ermöglicht.

Weitere Flüchtlinge erwartet

Es sei damit zu rechnen, dass weitere Flüchtlinge in den Main-Tauber-Kreis und damit auch nach Igersheim kommen. „Die Prognosen dazu sind recht schwer, aber wir sind bestens gewappnet“, so der Integrationsbeauftragte weiter. Die Unterstützung vonseiten der Bevölkerung sei überragend. Bislang gebe es bereits zehn Angebote für weiteren Wohnraum, hier könnten zusätzlich 35 bis 40 Personen untergebracht werden. In diesem Zusammenhang wies Fernald auf den Online-Melder auf der Homepage der Kommune hin, auf dem sich all jene melden könnten, die sich in irgendeiner Form einbringen wollten. „Die Hilfsbereitschaft der Bürger ist enorm, das erleichtert die Arbeit der Verantwortlichen ganz wesentlich.“

Respekt für Hilfsbereitschaft

Auch der Igersheimer Bürgermeister Frank Menikheim zollte der großen Hilfsbereitschaft in seiner Kommune seinen Respekt. Er freue sich ebenso darüber, dass so viele Angeboten eingegangen seien, „auf die wir bei Bedarf zurückkommen“. Man fühle sich ordentlich vorbereitet, wolle jetzt Ruhe bewahren und besonnen bleiben.