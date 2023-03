2345 Euro für Arbeit der Tafel

Igersheim/Bad Mergentheim. Eine Spende in Höhe von 2345 Euro hat die evangelische Kirchengemeinde Igersheim kürzlich an den Förderverein Bad Mergentheimer Tafel übergeben.

In Aussicht gestellt wurde dabei, dieselbe Summe noch einmal zu spenden. Sie könne bei Bedarf von der Tafel sofort abgerufen werden. Das Geld stammt aus den angesparten Rücklagen der Kirchengemeinde.

Die Igersheimer Delegation, bestehend aus Kirchengemeinderatsvorsitzender Angelika Wolfarth, Pfarrer Uwe Krauß und Kirchenpflegerin Heidrun Gramlich, freute sich, mit ihrem Beitrag die so wichtige Tafelarbeit zu unterstützen.

Gerne war der Vorschlag des Ideengebers und Kirchengemeinderats Ralf Herdtweck aufgenommen worden, in diesem Jahr die Tafel Bad Mergentheim zu unterstützen. In Zeiten stetig wachsender Herausforderungen sei die Spende der Kirchengemeinde auch eine Anerkennung der ehrenamtlichen Leistung, die die Mitarbeitenden der Tafel an jedem Öffnungstag leisteten, so die einhellige Meinung.

In Vertretung für den Förderverein nahm Reinhard Kluge den Scheck entgegen. Ein Dankeschön richtete auch Katrin Beuschlein, Leitung Tafelarbeit Diakonisches Werk im Main-Tauber-Kreis, stellvertretend an die Gemeindemitglieder, die eine solche Spende durch ihre Unterstützung überhaupt erst möglich gemacht hatten.

Die Tafelleitungen Bärbel Marczinski und Monika Wokal konnten der Delegation bei ihrem Besuch einen kurzen Einblick in die Abläufe der Tafel geben. Die Tafel Bad Mergentheim ist in Trägerschaft des Diakonischen Werkes im Main-Tauber-Kreis.