2021 kein Gassenfest

Igersheim. Aufgrund der Corona-Pandemie wird das Igersheimer Gassenfest – vorgesehen war es für 31. Juli/1. August – in diesem Jahr nochmals in der gewohnten Form nicht stattfinden können, wie Bürgermeister Frank Menikheim im Rahmen der Sitzung des Gemeinderates am Donnerstag im Harthäuser Gemeindehaus betonte. „In einer Videokonferenz sind die Verantwortlichen der beteiligten Vereine zu der Überzeugung gekommen, dass es keinen Sinn macht, das Fest in seiner üblichen Form durchzuführen“, betonte der Schultes. Es gebe zu viele Bedenken, etwa wie denn der große Ansturm bewältigt werden könne oder ob sich überhaupt genügend Helfer zur Unterstützung fänden. Dies werde zwar allgemein bedauert, sei aber unausweichlich.

Wie es 2022 aussieht, darüber will sich das Gremium mit den Zuständigen rechtzeitig austauschen. Nach FN-Informationen war hierfür das Wochenende 6./7. August 2022 ins Auge gefasst worden. Doch just zu diesem Zeitpunkt soll im benachbarten Bad Mergentheim die Veranstaltung „Lieder im Schloss“ über die Bühne gehen. Deswegen sieht es augenblicklich danach aus, dass das Gassenfest eventuell um eine Woche vorgezogen wird, was allerdings zum jetzigen Zeitpunkt eine Überschneidung mit dem Mergentheimer Volksfest bedeuten würde. Eine zeitnahe Lösung wird angestrebt.