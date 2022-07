195 Jahre Ehrenamt ausgezeichnet

Igersheim. Im Rahmen einer kleinen Feier am Vereinsheim des 1. FC Igersheim zeichnete die Leichtathletik-Abteilung ehrenamtlich tätige Coaches für 195 Jahre Trainertätigkeit aus. Nicht weniger als neun Übungsleiter bekamen die silberne Ehrennadel des Württembergischen Leichtathletik-Verbandes überreicht, einer erhielt gar die silberne DLV-Ehrennadel. Alle der Trainer haben zwischen elf und 23 Jahren in unterschiedlichsten Disziplinen, Leistungsstufen und Altersklassen in Summe weit über 1000 Sportler und Athleten ausgebildet und zu Höchstleistungen gebracht.

Schwerpunkte in der Abteilung Leichtathletik sind verschiedene Lauf-, Wurf-, aber auch Sprungdisziplinen. So wurden zum Beispiel im Freizeitbereich auch schon komplette Zehnkämpfe inklusive Stabhochsprung durchgeführt.

Vielfach unverzichtbar

Eine besondere Auszeichnung für bereits 44 Jahre Trainingsarbeit an vorderster Front im 1. FC Igersheim wurde Heinz Losert durch die silberne Ehrennadel des DLV zuteil. Im Alter von 15 Jahren hatte er 1968 in Vertretung für einen anderen Vereinskollegen das Training übernommen, war 1989 Mitbegründer der heutigen LG Hohenlohe und ist seit 2008 Vorsitzender des Leichtathletik-Kreises Mergentheim. Auch als Organisator von Wettkämpfen in Igersheim, Koordinator der Trainingszeiten, Mitglied des Orga-Teams des Igersheimer Firmenlaufes sowie Veranstaltungen wie dem Jedermann-Zehnkampf ist er unverzichtbar, betonte Abteilungsleiter Michael Matthes.