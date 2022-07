19. Igersheimer Gassenfest gefeiert

Igersheim. Als am Samstagmittag Bürgermeister Frank Menikheim mit einem fulminanten Schlag das erste Fass Bier angestochen hatte, als hätte er die vergangenen drei Jahre nichts andres getan, durfte in den Gassen von Igersheim endlich wieder gefeiert werden. Auch seine Grußworte „Endlich wieder Gassenfest“ klangen wie eine innere Befreiung und waren gleichzeitig als Motivation für die Festgäste gedacht. Ingrid Kaufmann-Kreußer und ihr Team hatten wieder ein Top-Programm auf die Beine gestellt, das alle Bereiche der Unterhaltung abdeckte. Artisten der Spitzenklasse, mehrere Bands und Musikformationen sorgten für unterhaltende und musikalische Kurzweil. Ja sogar der Wettergott war am vergangenen Wochenende ein Igersheimer und beschickte das Gassenfest 2022 mit herrlichem Festleswetter. Ein ausführlicher Bericht und weitere Bilder zum bunten Gassenfest folgen in der Dienstagsausgabe. habe/Bild: Hellstern

