Harthausen. Nach zwei Jahren Pause haben sich die Sternsinger aus Harthausen gefreut, am Dreikönigstag wieder an den Türen des Ortes zu klingeln und den Segen persönlich in jedes Haus zu bringen. Dank der großzügigen Unterstützung der Bevölkerung kamen 1622,80 Euro für die Sternsingeraktion zusammen. Bild: Kirchengemeinderat

