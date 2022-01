1167,70 Euro für guten Zweck

Harthausen. Die Sternsinger-Aktion stand dieses Jahr unter dem Leitwort „Gesund werden – gesund bleiben. Ein Kinderrecht weltweit“. Es war klar, dass sich auch die Harthäuser Ministranten wieder für diese Aktion einsetzen wollten, mit Rücksicht auf die eigene Gesundheit der Sternsinger jedoch ohne Hausbesuche. Pfarrer Joseph Ike zelebrierte den Gottesdienst, den eine Sternsingergruppe mitgestaltete. Zum Abschluss des Gottesdienstes haben sie ihre Segenswünsche für alle ausgesprochen und Pfarrer Ike segnete die Aufkleber für die Häuser, die anschließend in der Kirche zum Mitnehmen ausgelegt wurden. Zur großen Freude der Sternsinger gab es in Harthausen wieder viele kleine und große Spender, so dass am Ende der Betrag von 1167,70 Euro für die Aktion überwiesen werden konnte. Bild: Kirchengemeinde

