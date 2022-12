1000 Euro für neues Tierheim

Igersheim. Weihnachtsgeschenke für die Tiere statt für Unternehmenspartner und Kundschaft – so lautete in diesem Jahr das Motto des Teams aus dem Seniorenzentrum Schönblick in Igersheim. Gemeinschaftlich wurde in diesem Jahr die Entscheidung getroffen, das Geschenke-Geld in Höhe von 1000 Euro für eine gute Sache zu spenden: den Tierschutz in der Region. Denn: der soziale Aspekt im Für- und Miteinander wird ebenfalls dort großgeschrieben.

„Wir sind mit Herzblut für unsere Seniorinnen da, ihr für die Tiere, die niemand mehr will beziehungsweise die noch nie ein Zuhause hatten. Und das als kleiner Verein auch noch ehrenamtlich. Diesen Einsatz unterstützen wir von Herzen gern“, erklärte Marie-Christin Susset, die Einrichtungsleiterin im Seniorenzentrum, die Beweggründe hinter der Spende. Gemeinsam mit den beiden Pflegedienstleitungen Arijona Rama (stationäre Pflege) und Lorena Mühleck (ambulante Pflege), die beide selbst Katzen haben, hat sie die Spende überreicht. Denn alle wissen: Bedarf an Futter, Spielzeug, Kratzbäumen, Transportmöglichkeiten besteht immer, aber auch Tierarzt-Kosten und der Tierheim-Betrieb müssen finanziert sein. „Wir dachten uns, vor dem anstehenden Tierheim-Neubau ist eine kleine Unterstützung so kurz vor Weihnachten sicher nicht verkehrt“, so Marie-Christin Susset.

Jasmin Paul, die zweite Vorsitzende des Tierschutzvereins Bad Mergentheim und Umgebung, hat den Scheck gemeinsam mit den drei Jungkatzen Réno, Smoothie und Randy entgegengenommen. „Spenden wie Eure sind für unseren kleinen Tierschutzverein, wo es finanziell eigentlich immer an allen Ecken und Enden klemmt, elementar wichtig“, erklärte Jasmin Paul. Denn leider gebe es so gut wie keine Fördermöglichkeiten für die so wichtige Tierschutzarbeit; das Tierheim ist daher fast ausschließlich über Mitgliedsbeiträge und Spenden finanziert. pm