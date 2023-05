1000 Euro für die gute Sache

Igersheim. Die „Igersheimer Impulse“ wollen nicht nur unterhalten und wertvolles Wissen vermitteln, wie bei der jüngsten Auflage am Freitag vor vollem Haus in der Erlenbachhalle mit dem Nachhaltigkeitspionier Professor Dr. Michael Braungart (wir berichteten). Nein, die Macher stellen sich auch in den Dienst der guten Sache. Diesmal gehen je 500 Euro an den „Weißen Ring“ sowie die Psychologische Beratungsstelle des Evangelischen Kirchenbezirks Weikersheim. Unser Bild zeigt (von links) Igersheims Bürgermeister Frank Menikheim, Silke Hasselbach (Psychologische Beratungsstelle), Dr. Gunther Wobser, Professor Dr. Michael Braungart, Josef Gabel (Gastgeber), Ann-Kathrin Murphy (Klimamanagerin), Klaus T. Mende (Mitorganisator der „Igersheimer Impulse“) und Axel Völkert („Weißer Ring“). Bild: Simon Retzbach

