100. Geburtstag gefeiert

Igersheim. Mathilde Baur aus Igersheim feierte am Donnerstag den nicht alltäglichen 100. Geburtstag – und das in erstaunlicher geistiger Frische. Auf die Frage, wie man es denn mache, 100 Jahre alt zu werden, meinte die Seniorin augenzwinkernd, dass dies wohl an den altersresistenten Genen in der Familie und ihrem Heimatort Igersheim liegen würde.

Geboren wurde Mathilde Baur am 26. April 1923 als das älteste von vier Kindern des Ehepaares Anna und Konrad Mauroner. Ein kurzer Blick in die Geschichtsbücher zeigt auf, dass sie in eine Welt hinein geboren wurde, in der Deutschland vor einer innenpolitischen Zerreißprobe stand: Die schwarze Reichswehr unternimmt einen Putschversuch, im Rheinland rufen Separatisten die Rheinische Republik aus und in München misslingt der erste Putschversuch des damaligen NSDAP- Führers Adolf Hitler.

Schöne Jahre mit Ehemann

Aber es gab auch freudige Ereignisse, denn im selben Jahr kam in England Königin Elisabeth II. auf die Welt und Prinz Albert, Herzog von York und Sohn des legendären britischen Königs Georg V., heiratete Lady Elizabeth Bowes-Lyon in der Westminster Abbey.

Fern ab von all diesen Ereignissen wächst die junge Mathilde, überall nur als die „Mauroners Lilly“ bekannt, wohl behütet in ihrer Heimatgemeinde auf. Nur für ein paar Jahre während des Krieges verlässt sie Igersheim und wohnt berufsbedingt vorübergehend in Frankfurt. Dort lernt sie auch ihren Ehemann Martin Baur kennen, den sie am 21. Juni 1952 heiratet. Das junge Paar kehrt in die Heimat der Braut zurück und macht Igersheim zum Lebensmittelpunkt der Familie. 1954 kommt Tochter Ingrid zur Welt. Wenn die Jubilarin auf ihr langes bisheriges Leben zurück blickt, klingt viel Dankbarkeit, Zufriedenheit und auch ein bisschen Demut aus ihren Worten, dass sie so leben durfte wie sie lebte.

Gerne erinnert sie sich an die vielen schönen Jahre mit ihrem Ehemann Martin, der 2000 starb, auch wenn es den beiden nicht vergönnt war, goldene Hochzeit zu feiern. Das Ehepaar war gerne und viel auf Reisen, auch des Öfteren in der Heimat des Vaters von Martin, in Südtirol. Ansonsten frönte die Jubilarin ihren Hobbys Gartenarbeit und Kartenspiel. Bis zu ihrem 98. Lebensjahr lebte Mathilde Baur in ihrem Igersheimer Zuhause und versorgte sich größtenteils noch selbst.

Seit rund eineinhalb Jahren lebt sie im Seniorenheim Schönblick, wo sie sich sehr gut aufgehoben und betreut fühlt. Zudem hat sie dort vielfältige Gesellschaft durch die anderen Mitbewohner und Mitbewohnerinnen. Zum runden Geburtsjubiläum gratulierten neben Tochter Ingrid die Enkeltochter Martina, die drei Urenkel Svenja, Julian, Emilian und die Verwandtschaft aus der Schweiz und Südtirol. Per Skype kamen die Glückwünsche sogar aus Australien und Großnichte Sigrid jettete kurzerhand aus den USA ins Taubertal, um der Großtante persönlich zu gratulieren. Bürgermeister Frank Menikheim überbrachte die Grüße der Gemeinde Igersheim plus Urkunde von Ministerpräsident Wilfrid Kretschmann. Den allgemeinen Glückwünschen schließen sich auch die Fränkischen Nachrichten an.