Zwei Mal Vizelandesmeister in Ditzingen geworden

Höpfingen. Gleich zweimal Vizelandesmeister-Titel und Bronze holten die jüngsten Turnierfechter am Sonntag bei den Landesmeisterschaften in Ditzingen.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Die jüngsten Turnierfechter Aaron Schnurr, Enrico Ernst und Lucas Jacob gingen bei den Landesmeisterschaften Baden-Nord-Württemberg in Ditzingen in der Altersklasse U11 an den Start und waren äußerst erfolgreich.

Im Einzelwettkampf focht sich Lucas Jacob stark durch seine Runden und K.o.’s bis ins Finale. Dort unterlag er nur knapp, holte sich somit Silber und den Vizelandesmeister-Titel.

Mehr zum Thema Tennis «Ein großartiges Gefühl»: Alcaraz wieder an der Spitze Mehr erfahren Ehemaliger Bundestrainer «Bild»: Löw kann sich Brasilien-Job vorstellen Mehr erfahren

Enrico Ernst kämpfte sich ebenfalls souverän bis ins Halbfinale, in dem er vom späteren Turniersieger gestoppt wurde.

Am Nachmittag traten alle drei als Mannschaft im Teamwettbewerb nochmals an. Sie wuchsen teilweise über sich hinaus und konnten erst vom späteren Siegerteam aus Heidenheim ausgebremst werden.