Zuversichtlicher Blick in die Zukunft

Höpfingen. Zum Ende des Jahres hielten die Höpfinger Pferdefreunde ihre Generalversammlung für das Jahr 2021 ab, welches noch sehr stark durch die Corona-Beschränkungen geprägt war. Dennoch war es den Reitern 2021 möglich, aufgrund des Tierschutzes in der jeweils gültigen Corona-Verordnung ihre Pferde täglich zu bewegen und im Einzelunterricht des Reitbetriebes Marion Hilpert-Breunig zu trainieren. Zukünftig sieht der Verein und die Vorsitzende Anja Stumpf sich daher zuversichtlich, dass die Nachwuchsreiter wieder aktiv an vielen Turnieren teilnehmen, die jetzt wieder uneingeschränkt stattfinden können.

Die Zusammenkünfte des Vereins fanden 2021 recht spärlich statt. So wurde die Generalversammlung erst im Juli unter freiem Himmel durchgeführt. Ebenso fand, unter der Vorbereitung von Sarah Grein, ein Völkerballturnier auf der Reitanlage statt, welches großen Anklang fand. Auch ein Fohlenbrennen der Criollo-Züchter wurde ohne Öffentlichkeit auf der Reitanlage durchgeführt.

Bei der Generalversammlung berichtete die Schatzmeisterin Monika Jaugstetter über die aktuellen Kassenstände des Vereines und wurde von Kassenprüfer Oliver Hein ausdrücklich für die Kassenführung gelobt. Ebenso wurde der Vorstand von der Versammlung einstimmig entlastet.

Die Jugendwartin Marion Hilpert-Breunig hob die wenigen sportlichen Ergebnisse des Jahres 2021 hervor. So erreichte Enya Farrenkopf eine gute Platzierung beim Dressurturnier in Schefflenz und Amy Michel belegte in Beerfelden in der Führzügelklasse einen tollen zweiten Platz.

Eine Satzungsneufassung wurde von der Versammlung einstimmig beschlossen. In der nun beantragten Neufassung soll ein Vorstandsteam den Verein leiten, ebenso beinhaltet sie die Verweise der Bestimmungen für Vereinsmitglieder in den Bereichen Datenschutz, Tierschutz und Personenschutz des badischen Sportbundes sowie der Deutschen Reiterlichen Vereinigung.

Zum Ende des offiziellen Teiles verwies die erste Vorsitzende alle Teilnehmer auf das bevorstehende Winter-Weihnachtsfeuer und die Fahrt zum Festhallen Reitturnier in Frankfurt.