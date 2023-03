Zeugen nach Schlägerei gesucht

Höpfigen. Nachdem ein 22-jähriger Mann am Rosenmontag bei einer Fastnachtsparty von mehreren Personen geschlagen und getreten wurde, braucht die Polizei weitere Hinweise. Nach bisherigem Kenntnisstand befand sich der 22-Jährige zwischen 18 Uhr und 19 Uhr im Bereich der Festhalle in der Friedensstraße, als er auf eine Gruppe aus Männern stieß. Im weiteren Verlauf soll der junge Mann ins Gesicht und die Magengegend geschlagen worden sein. Auch als er am Boden lag, sollen die Mitglieder der Personengruppe nach Angaben der Polizei mehrfach gegen seinen Kopf getreten haben. Der 22-Jährige wurde hierdurch verletzt und musste sich in ärztliche Behandlung begeben. Zeugen, die die Situation beobachten konnten oder Hinweise zum Vorfall geben können, sollen sich unter der Telefonnummer 06283/50540 beim Polizeiposten Hardheim melden.

