Zauberhafter Adventskalender

Höpfingen. Mit einem Adventskalender der besonderen Art werden auch in diesem Jahr die 24 Tage im Advent gefeiert. Vom 1. bis 24. Dezember wird bis jeden Tag von 17 bis 22 Uhr wieder ein neues geziertes Fenster in Höpfingen erstrahlen. So lässt sich Tag für Tag ein Moment der Vorfreude schaffen, der die Betrachter in vorweihnachtliche Stimmung versetzt.

Die Teilnehmer werden gebeten, die Fenster bis zum 26. Dezember zu beleuchten. Die Initiatorinnen Anke König, Dani Kaiser-Hauk und Silke Kühner suchen hierfür Familien, die bereit sind, ein solches Fenster zu gestalten. Wer Lust hat mitzumachen, kann sich ab Samstag, 6. November, unter dem Link in die Doodle-Liste https://doodle.com/poll/ad8rp499yhwhfa36 eintragen. Die Adressen der teilnehmenden Familien werden täglich in der „HöpfiApp“ veröffentlicht und in den örtlichen Banken und Geschäften ausgehängt. ad