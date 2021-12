Winterrätsel für Drei- bis Elfjährige

Höpfingen. Die Dienstagsgruppe des Jugendrotkreuzes hat für Kinder und Jugendliche aus Höpfingen und der näheren Umgebung vom 28. Dezember bis 9. Januar ein Winterrätsel vorbereitet. Dafür wurden an öffentlichen Gebäuden und Geschäften Stationen in zwei Altersgruppen verteilt.

In Altersgruppe I können alle Interessierten vom dritten bis sechsten Lebensjahr und in Altersgruppe II vom siebten bis etwa elften Lebensjahr teilnehmen. In jeder Altersgruppe werden unter allen richtigen Lösungen die ersten drei Plätze ausgelost.

Wer mitmachen will, kann sich ab Dienstag, 28. Dezember, an der Vereinsscheune, Wiesenstraße 1, einen Laufzettel der passenden Altersgruppe abholen, die Stationen suchen und den Zettel mit der Lösung im Briefkasten der Vereinsscheune abgeben.