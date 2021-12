Fränkische Nachrichten Plus-Artikel In Höpfingen - An der „Rad- und Raststation am Mühlgraben“ öffnet samstags und sonntags eine „lebendige Krippe“ ihre Pforten „Weihnachten soll nicht vergessen werden“

Die Idee mit der „lebendigen Krippe“ hatten Beate und Thomas Schell, Sebastian Bayer und Markus Baumann. © Adrian Brosch