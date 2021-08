„Wasserratten“ dürfen ins Höpfinger Familienbad zurückkehren

Höpfingen. „Es geht wieder los: Ab Mittwoch, 15. September, dürfen wir wieder mit unseren Übungsabenden im Schwimmbad starten! Auch die Baby- und Kleinkindschwimmkurse starten dann wieder. Hierzu kann sich ab Sonntag online angemeldet werden. Wir freuen uns auf euch!“ Diesen am vergangenen Samstag abgesetzten Beitrag auf der Facebook-Seite der DLRG-Ortsgruppe Höpfingen haben viele „Wasserratten“ seit langem herbeigesehnt. Und so war der Großteil der angebotenen Baby- und Kleinkindschwimmkurse – die zuerst zur Buchung freigeschaltet wurden – auch bereits am Sonntagabend ausgebucht. Für all jene, die nicht zum Zuge gekommen sind, gibt es die Möglichkeit, sich auf einer der Wartelisten einzutragen. mem

