Waldstettener haben Mitspracherecht

Breit war am Montag das Spektrum der Themen, mit denen sich der in der Obst- und Festhalle tagende Höpfinger Gemeinderat zu beschäftigen hatte.

Höpfingen. Der erste Schwerpunkt bei der jüngsten Sitzung des Höpfinger Gemeinderats lag auf möglichen Potenzialflächen für Windkraftanlagen im Distrikt „Anwande“ auf Waldstettener Gemarkung.

Gemeinderat in Kürze Während der Bauausschuss den Neubau eines Fünf-Familien-Wohnhauses im Karl-Fürst-Weg im teils landwirtschaftlich genutzten Mischgebiet mit drei Nein-Stimmen, einer Ja-Stimme und zwei Enthaltungen aufgrund befürchteter Konflikte hinsichtlich Lärmentwicklung ablehnte, wurde die Erweiterung eines Ferienbauernhofs auf dem Schlempertshof einstimmig genehmigt. In der Rubrik „Verschiedenes“ avisierte Bürgermeister Hauk, dass der Bau der neuen DLRG-Halle „eventuell 2022“ begonnen werden könne. Einstimmig beschlossen wurde die neue Nutzungsvereinbarung zwischen Gemeinde und Musikverein, deren Laufzeit bis zum 31. Dezember 2046 mit Möglichkeit der Verlängerung um weitere zehn Jahre und die Ausweitung auf das komplette Gebäude mit Probelokal und der ehemaligen, durch den Musikverein in Eigenregie umgebauten Mietwohnung ergänzt wurde. Bürgermeister Hauk gab bekannt, dass die TransNet BW die Erweiterung des Umspannwerks plane und drei Varianten von 60 000, 75 000 und 90 000 Quadratmetern zur Debatte stehen. Die öffentliche Vorstellung sei nach zweimalig mit dem Hinweis auf „zu führende Eigentümergespräche“ erfolgter Absage durch TransNet für November geplant. „Wir wissen selbst noch nicht, was genau geplant ist“, so Hauk. Einstimmigen Zuspruch erfuhr der einzureichende Förderantrag für zwei neue, mit dem Digitalfunk kompatible Sirenenanlagen für das Höpfinger Rathaus und das Alte Rathaus Waldstetten. Diese werden über die Sonderförderung „Sirenen des Bundes“ bezuschusst. Der Eigenanteil Höpfingens liege bei maximal 3.150 Euro pro Anlage. Vorgestellt wurden zudem Nadine Henn als neue Kämmererin und Björn Schlie (Bauamt). ad

Hierzu begrüßte Bürgermeister Christian Hauk neben den Räten Harald Endreß, der als Geschäftsführer der ZEAG sowie der im April 2015 gegründeten „Bürgerenergie Höpfingen“ auf die Situation einging. Möglich seien vier Windkraftanlagen im Abstand von 1600 bis 2500 Metern zu Waldstetten und den Aussiedlerhöfen des Fuchsenlochs.

„Tiefer Eingriff in gesunden Wald“

„Zugunsten waldschonender Bauweise liegen die denkbaren Standorte nahe des ausgebauten Wegenetzes“, betonte Endreß und stellte klar, dass die 14 Millionen Kilowattstunden pro Anlage und Jahr erzeugenden Windräder vom Typ Enercon E-160 (166 Meter Nabenhöhe; 160 Meter Rotordurchmesser; 5,56 Megawatt Leistung) nach Erreichen ihrer geplanten Laufzeit von rund 30 Jahren problemlos zurückgebaut würden – gesetzt den Fall, dass sie überhaupt errichtet werden: „Wenn die Anwohner es nicht wollen, werden wir nicht tätig“, konstatierte Endreß.

Das unterstrich auch Bürgermeister Hauk: Geplant seien zunächst – noch im laufenden Jahr – eine Projektvorstellung in der Höpfinger Sporthalle sowie eine als Bustour zwischen den Potenzialflächen angedachte Besichtigung vor Ort im Wald. Dann werde die Waldstettener Bevölkerung nach ihrer Meinung befragt: „Ein Ja würde den Einstieg in die Planungen bedeuten, ein Nein zöge keine weiteren Schritte nach sich“, schilderte Hauk und räumte ein, dass es sich um einen „tiefen Eingriff in einen gesunden Wald“ handele, das Finanzloch Höpfingens jedoch gefüllt werden könne. „Wir würden einen Beitrag zu erneuerbaren Energien leisten und zugleich den Gemeindehaushalt stärken – zumal ein Teil des Erlöses Waldstetten zugute käme“, erklärte er. Noch sei jedoch „nichts geplant“. Gemeinderätin Ute König erkundigte sich nach dem möglichen Baufenster, das Harald Endreß auf einen realistischen Zeitraum von „mindestens vier Jahren unter Berücksichtigung aller behördlichen Fristen“ bezifferte; auf Rückfrage Dr. Stephanie Baumanns ließ er wissen, dass „rund 50 Ar Wald“ zu roden seien und man die CO2-Bilanz „genau ausdifferenzieren“ müsse.

Marode Glashofener Straße

Ein weiteres Thema von einiger Brisanz war die auf einer Strecke von rund 800 Metern zwischen der Abzweigung in den Walldürner Weg bis zur Brücke in Richtung des Schlempertshofs geplante Deckensanierung der maroden Glashofener Straße.

„Der Straßenbelag ist sehr schlecht“, betonte Bürgermeister Hauk. Angedacht sei eine zehn Zentimeter dicke Aufbaudecke, mit der eine Erhöhung der Schachtdeckel einhergehe.

Mit Gesamtkosten von 129 000 Euro – die vom Gemeindeverwaltungsverband Hardheim-Walldürn über die Verbandsrücklage getragen werden – könne man von einer „relativ preiswerten Gelegenheit zur Verbesserung der Verkehrssicherheit“ sprechen, wenngleich es sich mitnichten um einen neuen Straßenbelag handele: „Es dreht sich nur um die Sanierung“, so der Rathauschef.

Nachdem die Maßnahme einstimmig beschlossen wurde, regte Gemeinderat Helmut Häfner an, die ähnlich desolate Verlängerung des Walldürner Wegs ins Visier zu nehmen. Hier kündigte Bürgermeister Hauk an, die Besitzverhältnisse klären zu wollen.