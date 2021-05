Vorstellung im Livestream

Höpfingen. Eine offizielle Vorstellungsrunde der Bewerber um das Amt des Bürgermeisters der Gemeinde Höpfingen findet am 20. Mai um 19 Uhr in der Sporthalle Höpfingen statt. Aufgrund der aktuell gültigen Vorschriften der Corona-Verordnung muss die Teilnehmerzahl an der Veranstaltung auf 160 Personen begrenzt werden. Die Vorstellung wird daher zeitgleich ins Internet übertragen.

Eine weitere Vorstellungsrunde findet am 21. Mai um 19 Uhr in der Turnhalle in Waldstetten statt, an der 32 Personen teilnehmen können. Einlass ist jeweils ab 18.30 Uhr.

Die Kandidatenvorstellung in Höpfingen kann live unter https://www.youtube.com/channel/UCZU45hto5tWxH6_RnWGjv0Q mitverfolgt werden. Der Link zum Livestream ist auch auf der Homepage unter https://www.hoepfingen.de/wahlen zu finden. Das Angebot soll rege genutzt werden.

Eine Teilnahme an der Kandidatenvorstellungen ist nur nach vorheriger Anmeldung in der Zeit von 18. bis 20. Mai unter 06283/2206-26 möglich. Die Plätze werden nach dem Zeitpunkt des Anmeldeeingangs bei der Gemeinde Höpfingen vergeben. Für die Reservierung wir der vollständige Namen, die Anschrift sowie die Telefonnummer der Teilnehmer benötigt.

In den Hallen müssen die Hygienevorschriften entsprechend der Corona-Verordnung eingehalten werden. Daher muss eine FFP2-Maske getragen werden. Das Hygienekonzept kann auf der Homepage der Gemeinde Höpfingen unter https://www.hoepfingen.de/wahlen eingesehen werden.

Während den Veranstaltungen besteht die Möglichkeit, Fragen an die Kandidaten zu richten, entweder persönlich vor Ort oder während des Livestreams per Chatfunktion. Die im Chat gestellten Fragen werden stellvertretend an die Kandidaten gerichtet. Bei Fragestellungen im Chat bitte den vollständigen Namen des Verfassers angeben.

Aufgrund der Corona-Verordnung ist es notwendig, dass personenbezogene Daten von allen Teilnehmern der Veranstaltung erhoben werden. Mit der Angabe der Daten erklärt man sich mit den Datenschutzbestimmungen der Gemeinde Höpfingen einverstanden. Außerdem ist man damit einverstanden, dass die Veranstaltung in Höpfingen im Livestream auf der Plattform www.youtube.de übertragen, sowie dauerhaft dort eingestellt wird und hier Ton- und Bildaufnahmen von den Personen enthalten sein können.

Die Datenschutzerklärung ist auf der Homepage der Gemeinde unter https://www.hoepfingen.de/datenschutzerklaerung zu finden. Die erfassten Daten werden nach vier Wochen wieder gelöscht.