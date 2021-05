Fränkische Nachrichten Plus-Artikel Bürgermeisterwahl in Höpfingen - Neben Amtsinhaber Adalbert Hauck warfen Christian Hauk, Michael Volk und Samuel Speitelsbach ihren Hut in den Ring / Einreichungsfrist ist am Montagabend abgelaufen Vier Bewerber wollen an die Rathaus-Spitze