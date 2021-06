Vier Bewerber im Rennen

Höpfingen. Die Höpfinger haben am Sonntag die Qual der Wahl, wer ab September als Bürgermeister die Geschicke ihrer Gemeinde leiten wird. Neben dem aktuellen Amtsinhaber Adalbert Hauck stehen Christian Hauk, Michael Volk und Samuel Speitelsbach zur Wahl (die FN berichteten).

Die Wahllokale in Höpfingen und Waldstetten sind am Sonntag von 8 bis 18 Uhr geöffnet „Die Bekanntgabe des Wahlergebnisses erfolgt nicht vor 19.30 Uhr an der Obst- und Festhalle“, war vorab von Hauptamtsleiterin Christina Fiederlein zu erfahren. mem