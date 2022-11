Viel Neues für die jüngsten „Leseratten“

Höpfingen. Steter Tropfen höhlt den Stein: Zum 18. Mal in Folge unterstützte der Lions-Club Madonnenland die Gemeindebücherei Höpfingen. Am Montag wurden weitere 1000 Euro an Bücherei-Leiterin Ingrid Engel und ihr rühriges Team überreicht.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

In seiner Begrüßung erinnerte Präsident Dr. Matthias Griebel an die zahlreichen Aktivitäten des Lions-Clubs gerade im Bezug auf Kinder und Jugendliche und bezeichnete die Spende als „sehr gut angelegtes Geld“ – schließlich sind es gerade Bücher, die auf unkomplizierte Weise Bildung, aber auch gute Unterhaltung vermitteln können: „Hier hat jeder die Möglichkeit, ein passendes Buch für sich zu finden“, betonte er im Beisein seiner Mitstreiter Bernhard Bischof, Günter Eiermann und Jürgen Schell.

„Glücks-Adventskalender“

Ebenso wies er auf die inzwischen 18. Auflage des beliebten „Glücks-Adventskalenders“ hin, der ab sofort erhältlich sein wird und hoffte auf zahlreiche Käufer, die sich Hoffnungen auf einen der ansprechenden Preise machen können: „Über den Kalender generieren wir die Spenden, die das ganze Jahr über ausgeschüttet werden und den Menschen vor Ort zugutekommen“, hielt Griebel fest.

Mehr zum Thema Lions Club Madonnenland Fast 700 Preise stecken im Kalender Mehr erfahren

Sichtlich erfreut bedankte sich Bürgermeister Christian Hauk für die „großartige Spende“. Allgemein sei die Bücherei eine wichtige und unverzichtbare Einrichtung, die sehr gut angenommen werde – teilweise sogar von Auswärtigen, die ihren Besuch im nahen Familienbad mit einer Ausleihe verbinden, wie Bücherei-Leiterin Ingrid Engel bekräftigte. Auch sie dankte für die Spende, von der bereits eine Fülle neuer Kinder- und Jugendbücher angeschafft wurde. Gerade die Kinder kommen gern und oft: „80 Prozent unserer Stammleser sind Kinder“, informierte sie. Mit dem Lesen, aber auch dem Vorlesen könne man kaum früh genug beginnen: „Je mehr die Kinder vorgelesen bekommen, umso früher und besser lernen sie das Lesen mit all seinen Vorzügen“, berichtete Ingrid Engel aus ihrer Erfahrung und erinnerte etwa an das erfolgreiche „Lesestart“-Projekt.

Entsprechend war sie auch bei der Buchauswahl vorgegangen – von der Spende wurde zum Großteil hochwertige Kinderliteratur eingekauft.

Vorhandene Serien ergänzt

„Neben Pappbilderbüchern für die Kleinsten und Sachbüchern zu aktuellen Themen wie Wald, Müll und Recycling haben wir bereits vorhandene Serien ergänzt und den vielfach von Junglesern geäußerten Wunsch nach Büchern der populären ‚Sternenschweif’-Reihe erfüllt“, informierte Engel.

Die Schwierigkeit bestehe vor allem darin, stets zeitgemäß zu bleiben. Dabei helfen neben Vorschlägen der Leser auch die Empfehlungen der Fachstelle des Büchereiwesens. Ein nicht zu unterschätzender Aspekt sei ebenso die Machart der Bücher: „Festgebundene Bücher halten länger als Taschenbücher und sind daher besser für den Büchereibetrieb geeignet“, gab Ingrid Engel bekannt, die die Einrichtung gemeinsam mit ihren Helferinnen Bärbel Berberich, Bettina Breiing, Petra Brenneis, Doris Burger, Dagmar Steinbach und Koni Weber sowie ihrem Mann Wolfgang Engel führt, der die EDV-Angelegenheiten der Bücherei bestens im Griff hat. „Ohne mein tolles Team geht es nicht“, hob Ingrid Engel hervor.