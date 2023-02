Verkehrscheck für Fußgänger

Waldstetten. „Stede“ kämpft mit der engen Durchfahrtsstraße, nicht barrierefreien Wegen und vielerorts zu schmalen Gehsteigen, auf denen oftmals auch noch Autos geparkt werden: Das war der Tenor des Workshops „Fußgänger-Verkehrscheck“, der am Donnerstag einige Interessierte in die Turnhalle gelockt hatte. Er gehört zur Bewerbung Höpfingens als Schwerpunktgemeinde für das „Entwicklungsprogramm Ländlicher Raum“ (ELR) ab 2024.

Bürgermeister Christian Hauk hob hervor, dass ELR die Genehmigung wichtiger Anträge beschleunige: „Was die Kriterien erfüllt, wird bevorzugt behandelt“, bemerkte er und sprach von einem „klaren Mehrwert für die Bevölkerung“. Anträge sind jeweils im September einzureichen; im Februar des jeweiligen Folgejahres wird über ihre Zustimmung beschieden.

Ähnlich wie in Höpfingen greife ELR in Waldstetten nur im Altort: Neubaugebiete wie das „Glöckle“ und der „Sonnenberg“ werden ausgeklammert. Dennoch haben auch Eigentümer neuerer Anwesen eine kleine Hoffnung: „Häuser ab Baujahr 1970 können in Einzelfällen geprüft werden“, so Hauk.

Das Ingenieurbüro IFK ( Mosbach) vertrat Diplom-Ingenieur (FH) Ines Breiding, die durch den Abend führte. Zunächst wurde erörtert, was beim Fußgänger-Verkehrscheck ins Auge gestoßen war: Die ohnehin recht engen Straßenverläufe werden häufig durch ausgebaute Treppen oder Vorbauten sowie am Straßenrand parkende Autos weiter eingeschränkt.

Im Bereich der Nebenstraßen fallen gleichsam sehr enge Trassen ohne Gehsteige auf, was jedoch in Waldstetten recht reibungslos funktioniere. „Wer ein Auto sieht, weicht aus“, bemerkte Breiding. Die wichtigsten Anlaufstellen für Fußgänger befinden sich im Delta zwischen Kirche und Rathaus mit Vereinslokal, Turnhalle, Schönstattzentrum, Flurkapelle, Sportplatz und „Café Vola“.

Rege Diskussionsrunde

In einer regen Diskussionsrunde lotete Breiding gemeinsam mit den Waldstettenern neuralgische Punkte und Lösungsansätze aus. Herbert Frisch erinnerte an sehr schmale Gehwege auf dem beliebten Fußweg über die Schönstattstraße, der das Neubaugebiet mit dem Rathaus verbinde. Im Gegenzug verwies Eugen Wollenschläger auf eine Vielzahl von Strecken, die mit einem Rollstuhl „teils unbefahrbar“ seien – unter anderem den Weg zur Bushaltestelle.

Monika Frisch bezeichnete am Straßenrand parkende Autos als Hauptproblem, was Ortsvorsteher Andreas Schäfer unterstrich. Er schnitt einen weiteren Aspekt an: „Wer weiter auf der Straße parkt, verhindert das Durchfahren schwerer Landmaschinen, Busse oder Lastwagen“, merkte er an und berichtete von „regelmäßigen Beschwerden aus der Dorfgemeinschaft“, aufgrund zu enger Straßen habe man aber „kaum eine andere Wahl“.

Ein großes Problem sah Schäfer auch im Ortsausgang in Richtung Walldürn: „Autos schießen von Walldürn kommend in den Ortskern, obwohl im fraglichen Bereich viele Fußgänger unterwegs sind, und es gibt keine Gehsteige“, betonte er. Monika Frisch beobachte Ähnliches im Bereich der Schönstattstraße gen Höpfingen. Hier „konkurriert“ die gut besuchte Flurkapelle mit der stark frequentierten Gemeindeverbindungsstraße: „Fußgänger können gerade noch ausweichen, mit Kinderwägen wird es aber umso schwerer“, hob sie hervor.

Auf die im Ortskern partiell unzureichende Beleuchtung und „dunkle Ecken“ sowie vereinzelt hohe Bordsteine berief sich Jan Schmitt. Manfred Heffner verwies auf einen weiteren Punkt: „Es kann rund um die Landstraße tatsächlich eng werden, zumal die Parallelgassen fast nur von Anwohnern benutzt werden“, schilderte er. Eine Rolle spiele auch der Bereich rund um das „Café Vola“, den Eugen Wollenschläger ins Spiel brachte. „Viele Gäste parken entlang der Landstraße, was zusammen mit dem Lieferverkehr vor allem im Kurvenbereich und an Vormittagen Probleme schafft“, ließ er wissen. Nicht weit davon entfernt liegt der nächste Schwachpunkt, auf den Herbert Frisch aufmerksam machte. „Wanderer auf dem Weg ins Naturschutzgebiet sind dazu gezwungen, ein Stück am Straßenrand zurückzulegen, die Gehsteige hören einfach auf“.

Nicht auf Autoverkehr ausgelegt

Ines Breiding sah die typisch dörfliche Infrastruktur Waldstettens als Ursache an: „Viele Dörfer sind nicht auf Autoverkehr im größeren Stil ausgelegt, aber andererseits sind Busverbindungen oft lückenhaft“, räumte sie ein. Entschärft werden könne das „Parkproblem“, indem jeder seine Autos auf dem eigenen Grundstück unterzubringen möge. „Hier stehen manche Anwohner sich selbst im Weg: Garagen sind zwar oft vorhanden, werden aber gerade aus dem Dorf häufig als Holz- oder Werkzeuglager zweckentfremdet“, zeigte sie auf. Auch der Strukturwandel vom Bauerndorf zum „Wohndorf“ mit auswärts arbeitenden und einkaufenden Einwohnern hinterlasse Spuren.

Lob gab es auf der anderen Seite für den gut ausgebauten und beliebten Radweg nach Bretzingen, der Anschluss an den „Mühlenradweg Erftal“ und darüber bis ins Taubertal gewährt. Auch die moderne, ansprechende Kleinhütte sei laut Ortsvorsteher Schäfer ein gern besuchter Rastplatz und Treffpunkt. An Solchen mangele es dafür im Ortskern, in dem auch mancher Grundstückszuschnitt nicht mehr zeitgemäß sei.

„Aktive Politik“

Herbert Frisch appellierte an die Verwaltung zu „aktiver Politik“: Altbestände seien aufzukaufen und gegebenenfalls abzureißen, um attraktive Grünflächen zu schaffen. „Ohne zeitgemäße Flächen zieht niemand in den Altort“, so Frisch. Auch sei der „Donut-Effekt“ zu vermeiden, durch den Neubauflächen in die Breite gezogen werden und Ortskerne ausbluten: „Wir müssen Innenentwicklung betreiben, ohne Neubaugebiete zu vernachlässigen“, betonte er. Die Bauflächen am neuen Dorfgemeinschaftshaus seien eine sinnvolle Chance, „aber noch lange nicht ausreichend“. ad