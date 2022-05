Verein war „das zweite Kind“

Höpfingen. Am 14. November 2008 gründete sich in Höpfingen ein wegweisender Verein: Die „Bürger für Bürger“ verstehen sich als Anwalt der Bürgerschaft, greifen ein und helfen mit. Triebfeder des Vereins und Vorsitzende war von Anfang an mit beachtlichem Aktionismus Brigitte Liebler, die beim nun wieder möglichen „Bürgertreff“ im Alten Rathaus am Mittwoch verabschiedet wurde.

Die Laudatio übernahm 2. Vorsitzende Ilse Hefner. Ausgangspunkt ihrer Rede war das Jahr 2008: Im damaligen Gasthaus „Rose“ war während eines Gesprächs die Idee aufgekommen, einen „Bürgerverein“ aus der Taufe zu heben. Gesagt, getan: Nachdem viele Mitstreiter gefunden wurden und der damalige Bürgermeister Ehrenfried Scheuermann ebenfalls begeistert war, wurde der Verein im November gegründet. Seither hatte Brigitte Liebler als Vorsitzende fungiert: „Was wir alles getan, koordiniert, besprochen, ausgedacht und wieder verworfen, aber auch in die Tat umgesetzt haben, könnte Bücher füllen“, bemerkte Ilse Hefner und dankte Brigitte Liebler, ohne die das alles „undenkbar“ gewesen wäre. Sie überreichte ihr ein Präsent, ehe die scheidende Vorsitzende die Geschichte aus ihrer Sicht erzählte: „Ohne euch wäre das aber auch nicht gegangen“, hielt sie fest und betonte, dass der Verein „Bürger für Bürger“ ihr „zweites Kind“ sei. Auch die Kinder lasse man eines Tages gehen, ohne sie jedoch aus den Augen zu verlieren – so kandidierte Brigitte Liebler zwar nicht mehr für das Führungsamt, bleibt dem Vorstand aber als Beirätin erhalten.

Dank und Anerkennung galt auch der neugewählten Vorsitzenden Anneliese Hauk: „Wir stehen hinter dir und sorgen dafür, dass ,Bürger für Bürger’ eine feste Größe in Höpfingen bleibt“, bemerkte Ilse Hefner. Nun ergriff Ehrenfried Scheuermann das Wort und erinnerte an die fruchtbare und einvernehmliche Zusammenarbeit über Jahre hinweg. Das verband er mit launigen Anekdoten und einem Lob für das Geleistete: „Erste Überlegungen für einen Bürgerverein gab es bereits vor mehr als 20 Jahren. Nun hat man lang gearbeitet und etwas Gutes herbeigeführt“, räumte er ein und überreichte Brigitte Liebler ein originelles Geschenk.

Das tat auch Bürgermeister Christian Hauk, der seitens der Gemeinde für das stets gute Miteinander dankte: „So soll und wird es weitergehen“, merkte er an und bezeichnete die seit Kurzem wieder abgehaltenen Mittwochstreffs im Alten Rathaus bei Kaffee und Kuchen als wichtiges Element einer lebhaften Ortsgemeinschaft. ad