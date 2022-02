Umfangreiches Spielwarenpaket begeistert

Gerichtstetten. Der Katholische Kindergarten St. Burkardus Gerichtstetten zählt zu den Gewinnern der „KiTa-Spielothek“ 2021“ und erhielt ein umfangreiches Spielwarenpaket mit wissenschaftlich geprüften Produkten. Das Besondere an der „KiTa-Spielothek“: Die Produkte sollen auch an die Familien der Kinder zum gemeinsamen Spielen zu Hause ausgeliehen werden. Gesponsert werden die Produkte in diesem Jahr von den Herstellern Bruder, Brio, Ravensburger und Zapf Creation. „Kinder unterscheiden nicht zwischen Spielen und Lernen, sie lernen spielend“, erklärt Professor Dr. Manfred Spitzer, Gründer und Leiter des ZNL. Das gemeinsame Spielen mit Eltern und Erziehern dient der sprachlichen, emotionalen und sozialen Entwicklung. Die „KiTa-Spielothek“ wurde 2010 ins Leben gerufen. Seither wurden 6000 Kindergärten und 2500 Krippen mit einer „KiTa-Spielothek“ ausgestattet. Bild: Kindergarten

