Höpfingen. Der „Weiße Sport“ ist in Höpfingen bestens etabliert – auch in Corona-Zeiten. Das ergab die am Sonntag digital abgehaltene Jahreshauptversammlung des Tennisclubs Höpfingen mit ihren zahlreichen Berichten.

Abteilungsleiter Torsten Hauck erinnerte nach kurzer Begrüßung an den verstorbenen Roland Engel, der sich als „Idealist des Tennisclubs“ über viele Jahre hinweg unermüdlich eingesetzt hatte.

„Fußball meets Tennis“

Die Rechenschaftsberichte eröffnete Schriftführerin Carolin Hauk: „Trotz Pandemie haben wir Einiges geleistet“, bemerkte sie und verwies auf Arbeitseinsätze an der Tennisanlage.

Als Höhepunkt bezeichnete sie das Projekt „Fußball meets Tennis“: In geselliger Runde hatten die TSV-Seniorenfußballer Erfahrungen mit der gelben Filzkugel gesammelt. Groß war die Freude auch bei den Tennis-Dämchen, die den Mannschaftssieg errangen, sowie beim Jux-Turnier im September. „Spannende Ballwechsel und viel Spaß gehören bei uns dazu“, hob Carolin Hauk hervor.

Organisatorisches besprach der Vorstand an sechs Sitzungen. Zwar entfielen Rundenabschluss und Winterwanderung, doch half man aktiv am „Sportfeschtle“ mit.

Sportwartin Jessica Kaiser ließ wissen, dass 2021 nur die Damenmannschaft gespielt hatte; die Spielgemeinschaft „Damen 50“ mit Walldürn und die Jugend mussten ihre Meldungen zurückziehen. Dafür waren die Tennis-„Däm’chen“ umso erfolgreicher: „Nachdem die Medenrunde Ende Juni gestartet war, führten viele Siege zur Meisterschaft und zum Aufstieg in die 1. Kreisliga“, bemerkte Kaiser erfreut. In der neuen Saison werden die neugegründete U18-Mädchenmannschaft und erstmals eine Herren-Mix-Mannschaft an den Start gehen.

Aktiver Nachwuchs

Die regen Aktivitäten des Nachwuchses beleuchteten die Jugendsportwarte Dani Berberich und Kordula Rabel, die von Wolfgang Nohe begleitet werden. Sie freuten sich über sechs Neuzugänge und insgesamt 18 tennisbegeisterte Kinder und Jugendliche.

Freundschaftsspiel

Die U16-Jugendmannschaften der TSG Höpfingen-Walldürn wurden coronabedingt abgesagt und durch ein Freundschaftsspiel „ersetzt“; seit Oktober bereitet man sich in der Sporthalle auf die kommende Saison vor. „Für die Medenrunde haben wir eine U18-Juniorinnen-Mannschaft mit Walldürn gemeldet und hoffen auf tolle Spiele“, betonte Berberich.

Abteilungsleiter Hauck lobte den Enthusiasmus und dankte für die gute Zusammenarbeit, ehe Kassenwartin Janine Doth die Einnahmen und Ausgaben aufzeigte. Im Auftrag der verhinderten Kassenprüfer Wolfgang Nohe und Hubert Wiegand bescheinigte Sina Kuhn einwandfreie Buchführung.

Grußworte kamen vom TSV-Vorstandsmitglied Steffen Kuhn, der auch die Entlastung vornahm, und Bürgermeister-Stellvertreter Helmut Häfner. Während Kuhn für das Engagement auf sportlicher und geselliger Ebene dankte, lobte Häfner die Ausdauer der Tennisfamilie: „Der Kopf wird nicht in den Sand gesteckt“, merkte er an und beglückwünschte den Verein zur regen Jugendarbeit. Torsten Hauck wiederum dankte der Gemeinde für die stets gute Zusammenarbeit.

Gute Zusammenarbeit

Die Neuwahlen ergaben keine Veränderungen: Abteilungsleiter Torsten Hauck wurde wie Kassierin Janine Doth und Schriftführerin Carolin Hauk wieder gewählt. Die Kasse wird weiterhin von Wolfgang Nohe und Hubert Wiegand geprüft.

Verabschiedet wurde Eleonore Tippl, die seit 2008 als Kassenwartin fungiert und seit letztem Jahr ihre Nachfolgerin Janine Doth unterstützt hatte. Stets habe sie die Finanzen zuverlässig und gewissenhaft verwaltet, wofür Abteilungsleiter Hauck dankte.

Kurz informierte er noch über die Reintegration in den TSV Höpfingen. „Diese ist angedacht, um den Tennissport einem breiteren Publikum zugänglich zu machen und die Zukunft zu sichern“, schilderte er. Die Voraussetzungen dafür finden sich unter anderem in der guten Jugendarbeit.

„Gespräche werden seit längerer Zeit geführt“, erklärte Hauck und hoffte, an der nächsten Jahreshauptversammlung Konkretes vermelden zu können.

Abschließend gab er anstehende Termine wie das Vereinsfest am 14. Mai bekannt, an dem auch Ehrungen erfolgen werden. Das 50-jährige Bestehen soll im Jahr 2023 gefeiert werden.

In eigener Sache dankte Hauck allen Aktivposten, die in einer arbeitsintensiven Zeit den Vereinsbetrieb unterstützen und hier vor allem den langjährig engagierten Familien Engel, Geier und Hilpert. Gemeinsam freue man sich nicht nur am Hobby, sondern auch am unkomplizierten Miteinander. ad