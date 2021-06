Tennisclub Höpfingen: Trotz Corona ist so einiges gelaufen

Höpfingen. Ein klares Bekenntnis zu neuen Medien und Corona-Schutz war der Entschluss des Tennisclubs Höpfingen, seine Jahreshauptversammlung am Sonntag als Web-Konferez zu halten.

Zahlreiche Informationen

Sie beinhaltete zahlreiche Informationen und ein klares Fazit von Abteilungsleiter Torsten Hauck: „Trotz Corona ist so einiges gelaufen“, bilanzierte er.

Nach kurzer Begrüßung und den Totengedenken zu Ehren des 2020 verstorbenen Gründungsmitglieds Dieter Edelmann leitete er über zu Schriftführerin Carolin Hauk, deren Tätigkeitsbericht als Powerpoint-Präsentation ausgeführt war.

„Wir starteten voller Motivation und mit neuen Plänen in das Jahr 2020, doch kam alles anders“, betonte sie eingangs. Noch ehe die vergangene Saison begann, griff die Corona-Pandemie um sich.

Man steckte jedoch den Kopf nicht in den Sand und bewerkstelligte die Frühjahrsinstandsetzung der Anlage über Patenschaften für einzelne Arbeitseinsätze sowie mit Hilfe der Firma Tennis-Nohe (Reilingen).

In den Spielbetrieb stieg man im Mai 2020 ein, wobei die Plätze gebucht werden und strenge Auflagen eingehalten werden mussten – das Motto lautete „Kommen – Abstand halten – Spielen – Gehen“.

Wie Hauk die Mitglieder detailliert informierte, erfreute sich sich das Angebot reger Nutzung. An weiteren Aktivitäten nannte sie die Putzaktion, die Beteiligung am TSV-Ferienprogramm mit 15 Kindern, den Arbeitseinsatz zum Winter und die Vorbereitung auf die laufende Saison: Der aktuelle Spielbetrieb begann am 22. April.

Neu angeschafft wurden Sitzgarnituren in der Hoffnung auf bald wieder mögliche gemütliche Zusammenkünfte; Organisatorisches wurde an sechs überwiegend online abgehaltenen Sitzungen und einer Besprechung mit dem TSV-Vorstand besprochen.

Über die sportlichen Geschehnisse berichtete Jessica Kaiser. Nachdem 2020 die Meldungen der Jugendmannschaft sowie der Damen-50-Spielgemeinschaft mit Walldürn zurückgezogen wurden, nahm nur die Damenmannschaft am Spielbetrieb teil.

Medenrunde zufriedenstellend

Die Medenrunde konnte zufriedenstellend beendet werden; das kleine Finale des vom Badischen Tennisverband ausgesetzten Pokals wurde in Höpfingen gespielt und gegen Kirchardt-Hoffenheim gewonnen. Positiv laufe auch die Jugendarbeit: Während die U15-Mädchenmannschaft neu gegründet wurde, nahmen am Hallentennis durchschnittlich zwölf Kinder bis 14 Jahre teil; als großer sportlicher Kompetenzgewinn für den Nachwuchs fungierte ein Freundschaftsspiel gegen Rosenberg.

Derzeit bereite man sich seit Mai auf die Medenrunde vor, die voraussichtlich noch im Juni beginne. Der Dank galt allen Trainern sowie Daniela Berberich, Kordula Rabel, Wolfgang Nohe und Walter Hilpert.

Ausführlich brachte Schatzmeisterin Eleonore Tippl die Finanzlage auf den Punkt, ehe ihr die Kassenprüfung von Wolfgang Nohe und Hubert Wiegand korrekte Buchführung bescheinigte. Die Entlastung verband TSV-Vorstandsmitglied Dominik Mechler mit dem Dank für die gute Arbeit auch in diesen Zeiten: „Wir sind gut aufgestellt“, betonte er und hoffte auf Normalzustände in absehbarer Zeit. Bürgermeister Adalbert Hauck bezeichnete Tennis als „ideales Angebot zur sportlichen Betätigung vor Ort“ auch für den Nachwuchs: „Macht einfach weiter so.“

Einige personelle Veränderungen ergaben die Neuwahlen des Vorstands. Während Jessica Kaiser als stellvertretende Abteilungsleiterin wieder gewählt wurde und auch die Jugendsportwartinnen Daniela Berberich und Kordula Rabel weiterhin tätig sind, tritt Stefan Kaiser als Sportwart die Nachfolge von Sandra Dörr an. Nachdem Schatzmeisterin Eleonore Tippl nicht mehr kandidierte, übernahm Janine Doth den Posten; als Kassenprüfer fungieren weiterhin Wolfgang Nohe und Hubert Wiegand. Die Beisitzer bilden Walter Hilpert, Doreen Häfner, Luca Eckert und Eleonore Tippl.

Ehrungen

Für jeweils 25-jährige Mitgliedschaft wurden Kirsten Müller und Oliver Sauer geehrt. Kurz vor Schluss informierte Abteilungsleiter Torsten Hauck über eine Spende für ein schwer erkranktes Kind und verwies auf Überlegungen, den Tennisclub im Sinne aller künftig stärker in den Hauptverein zu integrieren. Weiterhin erging ein Antrag, laut dem das Tennisgelände von Mannschaftsspielern und der Jugend auch während der nunmehr gültigen Corona-Vorschriften bespielt werden dürfe – allerdings nur mit Vorlage des Impfnachweises oder eines negativen Tests. ad